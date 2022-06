Les assegurances de vida vinculades a hipotques de bancs, un 120% més car

Actualment el 44% de les assegurances de vida estan vinculats a préstecs i entitats bancàries, segons indica l’últim ‘Informe d’Assegurances i Fons de Pensions 2020’ elaborat per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

L’informe apunta que, a més, continua el creixement d’aquesta mena d’assegurances sobre el total “degut a la seva relació amb l’activitat creditícia”. Una tendència que s’accentua si es té en compte que comptar amb una assegurança de vida mitiga el perfil de risc financer d’una persona, i que en 2022 a Espanya el nombre d’hipoteques va créixer un 14,6% respecte a 2021, segons l’INE (dades de febrer de 2022).

En aquest context, la figura de les ‘insurtechs’ ha irromput amb força en els últims anys. Es tracta d’empreses joves que busquen reinventar el sector segurs a través de la tecnologia, agilitant processos i simplificant al màxim la seva contractació. Getlife, és un exemple d’això. Fundada en 2020, neix amb la vocació de renovar i democratitzar el sector de les assegurances de vida a Europa, “fent-los més accessibles, moderns i flexibles; ampliant les cobertures als assegurats i els seus familiars, i baixant els preus de les primes”.

Companyia amb tecnologia pròpia

Per a això, la companyia compta amb tecnologia pròpia i un sistema de subscripció dinàmica del risc que li permet oferir el millor producte al millor preu a cada perfil de client. Destaca que les assegurances de vida per a hipoteca que ofereix Getlife poden ajudar els espanyols a estalviar, de mitjana, fins a 10.700 euros en total, i reduir la prima anual entorn del 120% en hipoteques d’entre 30.000 i 120.000 euros a 30 anys.

Realitzar la portabilitat de l’assegurança pot resultar una tasca àrdua per al consumidor, per això empreses com Getlife ofereixen al client el servei complet per a estalviar també temps en els tràmits.

ESTALVIS

Les primes de les assegurances de vida que ofereixen les entitats bancàries canvien segons la franja d’edat analitzada i el tipus d’hipoteca als quals van vinculats. Mentre que ‘Insurtechs’ com Getlife ofereixen assegurances amb pràcticament les mateixes condicions per a clients de 35, 40, 45 i 50 anys; el mercat mostra diferències cridaneres entre les entitats bancàries amb productes d’aquest tipus segons l’edat dels clients.