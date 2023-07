Les acusacions no provades als proveïdors de 5G tindrien fins polítics

Avui dia, “no hi ha proves que demostrin que els proveïdors xinesos de telecomunicacions generin bretxes de seguretat o portes posteriors” en els estats membres de la UE en els quals operen, així ho afirma Joerg Storm, expert internacional en transformació digital i director global d’Infraestructura de TU Mercedes Benz Mobility, en un article publicat en les seves xarxes socials.

Aquest expert part de la base que les restriccions que la UE ha imposat a companyies com Huawei i ZTE en el mercat de 5G estan motivades pels seus suposats vincles amb el Govern xinès, la qual cosa ha creat una preocupació per la creació de portes posteriors i el desenvolupament d’activitats d’espionatge, la qual cosa, segons ell, no està provat.

Per això, Storm planteja quines preocupacions podrien basar-se únicament “en raons polítiques” i altres interessos que poguessin estar sent utilitzats per a “per a protegir les empreses de la competència estrangera”. De qualsevol manera, destaca que només 10 dels 27 Estats de la UE han adoptat les recomanacions no obligatòries, des que es va adoptar en 2020 el toolbox 5G.

En el seu article subratlla que “els EUA té jurisdicció primària sobre empreses essencials per al funcionament d’Internet”. Afegeix que “la Secció 702 de la Llei de Vigilància d’Intel·ligència Estrangera permet als EUA obligar aquestes empreses a permetre l’accés de l’Agència Central d’Intel·ligència i l’Agència de Seguretat Nacional per a interceptar converses en xarxes socials”.

Finalment, Joerg Storm posa de manifest que la Xina “no ha prohibit a empreses com Nokia i Ericsson operar dins de les seves fronteres”, de manera que la xifra d’estacions 5G d’Huawei a Europa se situa per sota de les que Ericsson i Nokia tenen en els mercats de telecomunicacions xinesos. En aquest sentit, l’expert afirma que això “planteja dubtes sobre la igualtat de tracte i l’equitat en les relacions comercials”.