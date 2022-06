Les 50 dones que destaquen al panorama sanitari, segons Vanitatis

La web sobre moda, bellesa i actualitat de ‘Elconfidencial.com’, Vanitatis ha publicat -per segon any consecutiu- el llistat de ‘Les 50 millors doctores’ a Espanya, que exerceixen tant en hospitals públics com privats.

El ‘rànquing’ recull els noms de mig centenar de professionals sanitàries que exerceixen l’activitat assistencial, la recerca i la docència en més d’una vintena d’especialitats mèdiques -que van des de l’Alergologia fins a la Urologia, passant per la Psiquiatria, l’Hematologia, o la Medicina Interna– en centres madrilenys, catalans, gallecs, andalusos, bascos, castellano-leoneses i valencians com la Fundació Jiménez Díaz, La Paz, l’Hospital Clínic Sant Carles, l’Hospital Universitari Infanta Elena, el Rei Joan Carles, l’Hospital de Getafe i el General de Villalba; o els catalans Hospital Vall d’Hebron i el Clínic de Barcelona, entre altres. El llistat, per especialitats, és aquest:

Alergologia

Dra. Carmen Vidal Pan, cap del Servei d’Al·lèrgies del Complex Hospitalari Universitari de Santiago (CHUS), reconegut en tota Europa en matèria de recerca.

Anatomia Patològica

Dra. Edurne Artiñano Anuncibay, especialista en Anatomia Patològica per la Universitat de Cantàbria, és cap del servei d’Anatomia Patològica de Policlínica Guipúscoa des de 1993.

Cardiologia

Dra. Catherine Lauwers Nelissen, cap del Servei de Cardiologia a l’Hospital Quirónsalud València, ha exercit com a directora mèdica de l’Hospital Clínic Universitari de València i ha coordinat la seva Àrea Assistencial Cardiovascular.

Dra. Leticia Fernández-Friera, sòcia fundadora de ATRIA Clinic i directora de la Unitat d’Imatge Cardíaca i de la Unitat de Cardiologia de la Dona en el grup HM Hospitals.

Dra. Manuela Camino López, cap de la Unitat de Trasplantament Cardíac Infantil a l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid, va formar part de l’equip que va realitzar el primer trasplantament del món d’un cor infantil en parada.

Dra. Pilar Tornos Mes compagina la docència amb la presidència de la Societat Catalana de Cardiologia i amb les seves funcions com a cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

Cirurgia general i de l’aparell digestiu

Dra. Elena Martín Pérez, la primera dona que presideix la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Cirurgians i cap del Servei de Cirurgia de l’Hospital Universitari La Princesa. A més, exerceix com a professora associada de Cirurgia en la Universitat Autònoma de Madrid.

Dra. Irene Osorio Silla, especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu en la Fundació Jiménez Díaz.

Dra. Marta Tejedor Bravo, cap de la Secció de Hepatología a l’Hospital Universitari Infanta Elena, on desenvolupa la seva labor com a adjunta de Hepatología i Gastroenterologia des de 2014

Cirurgia oral i maxil·lofacial

Dra. Lorena Flor Pingarrón Martín, des de març de 2020 és cap del Departament Oral i Maxil·lofacial de l’Hospital Rei Joan Carles de Móstoles.

Cirurgia plàstica, estètica i reparadora

Dra. Mireia Ruíz Castella, que actualment lidera l’equip de Cirurgia Plàstica i Reparadora del Institut Ruiz Castella a l’hospital Quirónsalud de Barcelona, va participar en el primer trasplantament total de cara del món, així com en el segon, dut a terme a l’Hospital Vall d’Hebron.

Dra. Purificació Holguín Folgat, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Universitari de Getafe, centre de referència en la recerca i prevenció d’infeccions en els pacients amb cremades.

Dermatologia

Dra. Leticia Calçat Vila-real, lidera el Servei de Dermatologia a l’Hospital Universitari de Torrejón, un centre que compta amb un sistema de Dermatologia Digital capaç d’obtenir informació diagnòstica clau per a definir si una lesió pigmentada de la pell és benigna o maligna, una cosa impossible d’aconseguir amb un examen visual.

Dra. Mª José García Fernández de Villalta, cap de servei de Dermatologia d’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.

Dra. Marta Feito Rodríguez, codirectora de la Unitat de Dermatologia Pediàtrica a l’Hospital Ruber Internacional, la doctora Feito és experta en càncer cutani i en el tractament de les lesions de la pell en nens i adolescents.

Dra. Montserrat Salleras Redonnet, cap del Servei de Dermatologia a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, és Doctora excel·lent cum laude en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia.

Dermato-oncologia

Dra. Susana Puig Sardá, amb més de 25 anys de trajectòria com a investigadora clínica, actualment és cap del Servei de l’Hospital Clínic de Barcelona i lidera el Grup de Recerca Melanoma: Imatge, Genètica i Immunologia del IDIBAPS (Recerca Biomèdica August Pi i Sunyer).

Malalties infeccioses

Dra. Concha Amador Prous, especialista en la Unitat de Malalties Infeccioses a l’Hospital Marina Baixa Alacant, des de fa anys és una referència en el tractament del VIH i en l’abordatge dels problemes concomitants a aquesta infecció.

Endocrinologia

Dra. Clotilde Vázquez Martínez, porta 40 anys exercint com a endocrinòloga i especialista en Nutrició. Actualment, és cap del Departament d’Endocrinologia i Nutrició i Obesitat de la Fundació Jiménez Díaz.

Dra. María Asunción Martínez Brocca, cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Verge Macarena de Sevilla, recentment ha estat designada com a experta en l’elaboració del Pla Operatiu de Retinopatia Diabètica dins de l’Estratègia en Diabetis del Sistema Nacional de Salut.

Dra. Teresa Martínez Ramonde, cap del Servei d’Endocrinologia del Complex Hospitalari Universitari la Corunya, on va crear una unitat específica de Diabetis tipus 1.

Genètica

Dra. Carmen Ayuso García actualment, és coordinadora de la xarxa Raregenomics (Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid), membre del Comitè d’Ètica del CSIC i, des de 2004, subdirectora de Recerca de la Fundació Jiménez Díaz.

Ginecologia i obstetrícia

Dra. María del Carmen Pingarrón, referent en el camp de la cirurgia oncològica de la seva àrea professional. Actualment, és cap de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Quirónsalud San José.

Dra. Tania Manrique Gómez, especialista en Obstetrícia i Ginecologia a l’Hospital Quirónsalud de Còrdova, on en 2021 es va posar en marxa un pla d’embaràs per a millorar l’atenció de les futures mares, en el qual des de la primera cita es programen totes les actuacions, que es poden consultar o modificar a través del portal de l’hospital.

Hematologia

Dra. Dolores Caballero Barrigón és directora del Programa de Trasplantament del Servei d’Hematologia de l’Hospital Clínic Universitari de Salamanca, centre de referència per a Castella i Lleó i Extremadura en trasplantaments de medul·la òssia, així com un dels vuit centres que hi ha a Espanya acreditats pel Ministeri de Sanitat per a administrar cèl·lules CAR-T.

Dra. Pilar Llamas Sillero, cap d’Hematologia en quatre hospitals de la capital: l’Hospital Infanta Elena de Valdemoro, l’Hospital Rei Joan Carles, l’Hospital General de Villalba i la Fundació Jiménez Díaz, on exerceix des de l’any 2003

Dra. Susana Rives Solà, l’any 2000 es va incorporar al Servei d’Hematologia Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, on des de 2019 és cap de la Unitat Funcional de Leucèmies i Limfomes.

Immunologia

Dra. Silvia Sánchez Ramón, cap de Servei d’Immunologia de l’Hospital Clínic Sant Carles i cap de l’equip d’Immunologia Clínica a l’Hospital Ruber Internacional, la doctora Sánchez Ramón és també presidenta de la Societat d’Immunologia de la Comunitat de Madrid (Sicam).

Medicina interna

Dra. Mireia Saballs Nadal és en l’actualitat membre de l’Equip de Medicina Interna de l’Hospital Quirónsalud de Barcelona i presideix la Comissió d’Infeccions del centre.

Dra. Jana Hernández García, metge adjunt de l’Hospital General de Villalba i pertany al servei de Medicina Interna.

Medicina preventiva

Dra. Magda Campins Martí, nomenada en 2021 presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, lidera el programa de vigilància i prevenció de les infeccions nosocomials en l’àmbit pediàtric en les Unitats de Vigilància intensiva Pediàtrica i Neonatal de Catalunya (VINCAT pediàtric).

Pneumologia

Dra. Marina Blanco Aparicio, és la responsable de la Unitat Especialitzada d’Asma d’Alta Complexitat a l’Hospital Universitari de la Corunya. A més, és membre de SOGAPAR (Societat Gallega de Patologia Respiratòria) i del seu Comitè Científic

Dra. Mercedes García-Salmones Martín, cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Rei Joan Carles de Madrid, és especialista en pulxiometría nocturna, poligrafia respiratòria domiciliària i polisomnografia respiratòria hospitalària, a més de ser considerada una de les expertes en tabaquisme amb més prestigi al nostre país.

Neurocirurgia

Dra. María Dolores Varela Costa, neurocirujana especialista en cirurgia mínimament invasiva de columna i en cirurgia endoscòpica lumbar i cranial a l’Hospital Quirónsalud de Barcelona.

Neurologia

Dra. Angels Bayés Rusiñol, experta en demències i pèrdues de memòria, síndrome de Tourette, tics i alteracions de la marxa que dirigeix la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment en el Centre Mèdic Teknon.

Dra. Mercé Boada Rovira, cofundadora i directora mèdica de Fundació ACE, una organització privada sense ànim de lucre dedicada al diagnòstic, tractament, recerca i ajuda de persones amb alzheimer i les seves famílies. Boada va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en 2016 pel seu paper en la promoció de la recerca en el camp de la demència.

Dra. Patrícia Pou Rosich, responsable de la Unitat de Cefalea de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron a Barcelona i dirigeix el Laboratori de Recerca en Cefalea i Dolor Neurològic del VHIR (Institut de Recerca del Vall d’Hebron) que pertany a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Neurofisiologia

Dra. Marta Cambra Vergés, especialista en Neurofisiologia Clínica, la doctora Cambra és metge adjunt sènior a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

Oncologia mèdica

Dra. Anna María Lluch Hernández, coordinadora del Grup de Recerca de Biologia en Càncer de Mama de la Fundació per a la Recerca de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, INCLIVA; en els seus més de 30 anys de trajectòria ha aconseguit nombrosos reconomientos com la Medalla d’Or de la Universitat de València.

Dra. Lucía González Cortijo, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Quirónsalud de Madrid, i presidenta de la Fundació La vida en Rosa, nascuda amb el propòsit de millorar la vida de les dones amb càncer i la de les seves famílies.

Oncologia radioteràpica

Dra. Aurora Rodríguez Pérez, cap d’Equip de l’Hospital Ruber Internacional en l’especialitat d’Oncologia Radioteràpica i coordinadora del Grup d’Infraestructures de la Societat Espanyola d’Oncologia Radioteràpica (SEOR).

Elia del Turó Peñalver, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i de l’Hospital La Llum, Ha estat una de les pioneres en la introducció de les noves tècniques de la radioteràpia actual a Espanya.

Pediatria

Dra. María de la Part Cancho, responsable de Diagnòstic Cardiològic Pediàtric a l’Hospital Universitari General de Villalba i consultora científica de IDOVEN (Cardiologia en línia a domicili i Intel·ligència Artificial).

Dra. María José Mellado Peña, presideix l’Associació Espanyola de Pediatria i és cap del Servei de Pediatria i Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari infantil La Paz.

Psicologia

Dra. Marina Díaz Marsá, cap de Secció de Psiquiatria a l’Hospital Clínic Sant Carles de Madrid, és directora del Programa Intervenció Precoç en Psicosi d’Inici Recent i directora de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Traumatologia

Dra. Inmaculada Gómez Arrayás és referent i pionera a Espanya de la cirurgia de reemplaçament articular, genoll i maluc amb sistemes de navegació. Actualment exerceix a l’Hospital Ruber Internacional, on ocupa el càrrec de cap de l’Equip de la Unitat de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.

Dra. Teresa Ubierna Garcés, cap de la Unitat de Patologia de Columna a l’Hospital Universitari Quirón Dexeus, ha desenvolupat una important labor assistencial i de recerca en àrees com el homotrasplante de cartílag i la biòpsia vertebral.

Urologia

Dra. Carmen González Enguita, cap del Servei d’Urologia a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz. La seva unitat va ser premiada com a Millor Servei en Atenció al Pacient (Premis BIC 2011-2017).

Unitat de reproducció assistida

Dra. Elena Carrillo de Barnús, Al comandament de l’equip de la Unitat de Reproducció Assistida de l’Hospital Ruber Internacional, ha aconseguit el naixement del primer bebè a Europa amb l’aplicació del test Embrace (que permet identificar els millors embrions amb una tècnica no invasiva, és a dir, sense tocar l’embrió).

Dra. Mirin Mandiola Arizmendiarrieta, directora de les unitats de Reproducció Assistida de Quirónsalud de Guipúscoa i Navarra i directora del Laboratori de Reproducció Assistida de Quirónsalud Donostia.