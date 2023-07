L’equip INEOS Britannia ja navega a les aigües de Barcelona

L’equip INEOS Britannia ja s’ha entrenat per primer cop a les aigües de Barcelona. Després d’iniciar la seva preparació a la ciutat de Palma de Mallorca han canviat l’illa balear per la capital catalana, i han provat per primera vegada l’AC40 Athena a la seu de la 37a Copa Amèrica que es disputarà a partir d’agost del 2024.

La tripulació de l’INEOS Britannia arriba a Barcelona amb l’etiqueta de Challenger of Record (Primer Desafiant), i com a tal, ha pogut consensuar el protocol d’una competició que mai no ha pogut guanyar un equip britànic en els seus més de 170 anys d’història.

Han pogut provar l’AC40 Athena a les aigües de la capital comtal, vaixell amb què competiran a les regates preliminars del 2023 ia Copa Amèrica Juvenil ia la Femenina. L’equip compta amb dos dels millors regatistes del món a les seves files: Sir Ben Ainslie, director general i patró de l’equip, i Giles Scott, director esportiu. Ainslie ja va aconseguir alçar-se amb la Copa Amèrica el 2013 amb l’equip nord-americà i és el regatista més premiat de la història. Scott, per la seva banda, compta amb dos ors olímpics i quatre campionats mundials a classe Finn.

La base de l’equip a Barcelona, al Port Vell, al costat de l’antic cinema IMAX (que acollirà l’exhibició America’s Cup Experience), ja està a ple funcionament. L’INEOS Britannia té a la seva disposició un edifici de dues plantes amb prop de 2.000 m² de superfície on ja estan preparant la primera regata preliminar que es disputaran a Vilanova i la Geltrú, entre el 14 i el 17 de setembre.

S’espera que l’equip provi el seu LEQ12 T6, el vaixell d’entrenament i desenvolupament, a les aigües de Barcelona. Ja van estar fent proves amb ell a la costa mallorquina i les conclusions que els ajudi a treure seran clau per fer les últimes modificacions a l’AC75, el monocasc amb foils amb què disputaran la Copa Amèrica 2024.

Amb l’arribada dels britànics ja han desembarcat cinc dels sis equips que disputaran la 37a Copa Amèrica. Només falten per arribar els integrants de l’Orient Express Racing, que ho faran a l’agost.

“Cada dia a l’aigua compta per a la Copa Amèrica, dono molt valor a l’equip de terra i de suport pel seu gran treball que ens ha permès estar operatius i tornar a l’aigua tan ràpid”, va comentar Ben Ainslie, director general i patró del equip.

També va parlar sobre les seves sensacions davant l’inici de la competició: “El període de regates és a tocar i, encara que les preliminars es disputaran amb l’AC40, un vaixell de disseny únic per a tots, segueix sent una línia de treball per a les tripulacions mentre esperen enfrontar-se als rivals”, va concloure.

Finalment, Giles Scott va explicar les sensacions de la tripulació després de la primera jornada d’entrenaments a Barcelona: “Ha estat genial, hem tingut un dia realment bo. Sortim amb l’AC40 aquest matí, més enllà de l’escullera. Cap al migdia, el vent va bufar molt fort i vam tenir tres hores de molt bona navegació. Va ser una mica mogut, el vent bufava de l’est i va arribar als 15 nusos, i l’estat del mar no va ser cap sorpresa, condicions molt complicades, però molt divertides”, va comentar el director esportiu.