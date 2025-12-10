Futbol real i virtual jugat en el centre de Madrid per estrelles de la gespa i dels videojocs. Això ha estat LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE, la segona edició després de LALIGA FC 25 RUSH, l’activació amb major abast en la història de LALIGA al costat d’EA SPORTSTM, i que va coronar a l’equip de streamers format per DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Spursito i Darío Eme Hac com a guanyadors, enfront del conjunt de LALIGA CLASSIC TEAM, integrat per Iker Casillas, Marcelo, Guti, Diego Forlán i Joan Capdevila.
Un esdeveniment que va aconseguir reunir en directe a un milió tres-cents mil espectadors durant la retransmissió emesa a través de DAZN, el canal de YouTube de DjMaRiiO i els canals oficials de LALIGA i que va congregar en directe a gairebé un centenar de personalitats del món de l’oci, l’esport i l’entreteniment.
Una de les principals novetats d’aquesta segona edició enfront de la primera va ser el paper actiu de la comunitat que va poder prendre decisions clau en directe a través de votacions en les quals, entre altres coses, van triar el nom de l’equip de streamers: El Club FC.
A més, per primera vegada, els aficionats van poder influir directament en el partit a través de votacions en MILIGA, en les comunitats dels creadors i en els canals oficials de LALIGA, decidint la capitania dels equips, les house rules o el reconeixement al MVP de l’equip que va recaure sobre Marcelo. Aquesta nova dinàmica respon al nou posicionament d’EA SPORTS: “El club és teu”.
La primera part del partit que es va disputar en l’EA SPORTS FC 26, va finalitzar amb victòria per a l’equip de streamers i la segona part, en un camp de futbol, sota les regles de Rush, traslladades al món real, que va acabar amb la victòria de LALIGA CLASSIC TEAM. Va ser el torn de penals la que va decidir als guanyadors finals de LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE.
A més, els aficionats a EA SPORTS FC 26 tornaran a reviure grans moments de LALIGA en poder alinear a jugadors mítics que han marcat la història del futbol mundial. Als cinc que van competir en LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE s’uneixen altres noms com Zinedine Zidane, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, entre altres, tots ells disponibles des del passat 2 de desembre en LALIGA CLASSIC TEAM, en Partit Ràpid i mode Rush d’EA SPORTS FC 26.
LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE forma part de Transforming the Game, la iniciativa que uneix a LALIGA i EA SPORTSTM en el seu compromís per construir el futbol del futur, un esport més inclusiu, innovador i connectat.