L’entrada de CVC a LaLiga Impulso encapçala el rànquing d’operacions de capital privat el primer semestre de l’any

L’entrada dels fons CVC a LaLiga Impulso ha suposat una injecció de capital de 1.994 milions a la competició espanyola, encapçalant així el rànquing d’operacions. El sector del ‘private equity i venture capital’ a l’estat espanyol ha batut un rècord històric en tancar el primer semestre de l’any amb 5.580 milions d’euros invertits, un 130% més respecte dels 2.429 milions aconseguits en el mateix període del 2021, segons estimacions d’un informe de Capital&Corporate.

Unes xifres que demostren l’atractiu d’Espanya i la confiança dels inversors i en què les gestores de ‘private equity’ internacionals han tornat a marcar el pas en incrementar considerablement el seu pes en el volum invertit al mercat espanyol, que ja supera el 90% del total. Segons l’informe, un total d’11 operacions –4 més que el 2021– superen els 100 milions de recursos invertits (‘equity’), concentrant un 61% del volum invertit.

Entre elles destaca l?entrada de CVC a LaLiga Impulso, que ha suposat una injecció de capital de 1.994 milions a la competició espanyola, que encapçala el rànquing d’operacions, seguida de la compra d’Altadia Group per més de 1.900 milions per part de Carlyle i la reinversió de Cinven a Ufinet Latam per més de 1.200 milions. S’hi afegeixen, entre d’altres, Uvesco, Gransolar i Generalife (Ginefiv), totes per sobre dels 400 milions d’euros.

Per tipologia d’operacions, els buyouts (compres palanquejades) es col·loquen al capdavant, amb 2.613 milions invertits en 39 operacions, un 46,8% del total invertit pel ‘private equity’ al semestre, una xifra molt superior a la del 2021 en què amb prou feines van superar els 680 milions.

El ‘venture capital’ torna a ser també protagonista, amb 1.638 milions d’euros invertits, cosa que representa el 29,4% del total analitzat per Capital&Corporate en 204 operacions, amb una forta empenta de la inversió en projectes emergents i startups.

Per part seva, les desinversions també han tancat un semestre de rècords, amb 46 ‘exits’ que arriben als 11.717 milions de ‘deal value’ davant els 2.980 del mateix període del 2021, un 286% més.

A nivell internacional l’informe destaca Carlyle, Cinven, HIG i KKR com els fons més actius, mentre Portobello Capital, Miura Partners i Magnun destaquen a nivell nacional. Per sectors, ressalta la inversió en restauració, lleure o la indústria ‘retail’, absents durant la pandèmia.

Tot i haver batut tots els rècords el primer semestre de l’any i que encara estan pendents de completar-se grans inversions ja anunciades com la compra d’IVI-RMA per KKR, la d’ITP Aero per Bain Capital o SNFL per EQT entre d’altres, que apunten al fet que el 2022 se superaran totes les marques quant a nombre de ‘deals’, inversió, desinversió i captació de fons, el ‘middle market’ ha reduït progressivament la seva activitat al llarg del període i el sector fa una crida a la cautela .