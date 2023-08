L’Emirates Team New Zeland i Ducati en una trobada de campions a Barcelona

Els equips campions del món de la America’s Cup, el Emirates Team New Zealand i de MotoGP, el Ducati Lenovo Team han realitzat un acte conjunt de germanor en la base de l’equip neozelandès. En aquesta trobada el CEO del Emirates Team New Zealand, Grant Dalton, ha exercit de mestre de cerimònies ensenyant a diversos dels integrants de l’expedició de Ducati Lenovo Team i Dorna Sports les instal·lacions situades en el Port de Barcelona.

Aquest esdeveniment ha tingut lloc en el marc del GP Monster Energy de Catalunya que es disputarà aquest cap de setmana a Montmeló. Han acudit diverses personalitats com Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, Pecco Bagnaia, actual campió mundial de MotoGP, Roger Torrent, president del Circuit de Barcelona-Catalunya, i Gigi Dall’*Igna, director esportiu de Ducati Lenovo Team.

Pecco Bagnaia, pilot de Ducati Lenovo Team i actual campió del món de MotoGP, que ha intercanviat samarretes amb Peter Burling, patró del Emirates Team New Zealand i bicampió de la America’s Cup, després d’un breu tour per la base en el qual han pogut veure l’AC75 ‘Et Rehutai’, la gran embarcació amb la qual van vèncer a Auckland en 2021.

Després de l’intercanvi de peces, Bagnaia ha estat convidat a pujar a l’AC40 ‘Et Kakahi’ amb el qual els d’Oceania estan preparant la seva participació en la regata preliminar que es disputaran a Vilanova i la Geltrú del 14 al 17 de setembre.

Diversos integrants de l’equip de Dorna Sports i Ducati Lenovo Team han pogut seguir l’acció des d’una embarcació de suport veient les veloces maniobres que realitzaven els neozelandesos acompanyats del pilot italià que va poder comprovar de primera mà com aconsegueixen volar sobre l’aigua aquestes embarcacions gràcies als ‘foils ‘(hidroalas).

Bagnaia va parlar sobre aquesta experiència a bord de l’AC40 ‘Et Kakahi’. “És totalment diferent de la moto i és increïble. Voles sobre l’aigua i et dona la sensació que s’aconsegueix d’una manera molt neta, has de trobar l’angle correcte en tot moment per a estar alineat amb el vent per a aconseguir més velocitat. Vaig poder sentir les forces G i ha estat molt divertit”, va comentar l’italià.

Grant Dalton, llegenda de la vela i CEO del Emirates Team New Zealand, també es va expressar. “Com a Defensor de la America’s Cup, és un honor rebre en les nostres instal·lacions a un campió del món com Pecco i a una entitat històrica com Ducati Corse. El seu equip oficial Ducati Lenovo s’ha convertit en un referent i un competidor formidable en un esdeveniment tan exigent com el Campionat del Món de MotoGP”, va destacar el neozelandès.

Finalment, Gigi Dall’*Igna va parlar sobre les similituds que existeixen entre totes dues disciplines i el que les uneix. “Resulta realment gratificant veure com dos mons a priori tan llunyans com la America’s Cup i el campionat del Món MotoGP tenim tantes coses en comú. Especialment, en el pla tecnològic, referent als materials i a altres aspectes com l’aerodinàmica”.

També va destacar l’important que havia estat aquest acte de germanor entre dues entitats que són referents en els seus respectius esports. “Ha estat una experiència increïble haver pogut compartir aquesta jornada de campió a campió amb una estructura com Emirates Team New Zealand”, va concloure el director esportiu de Ducati Lenovo Team.