L’electrificació podria reduir les importacions de combustibles fòssils a Europa un 80% el 2050

Europa pot reduir significativament la seva dependència de les importacions de combustibles fòssils i abaratir el preu de l’electricitat mitjançant l’acceleració de l’electrificació i el desplegament d’energies netes, segons una nova anàlisi publicada per Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La inversió necessària és equivalent al sobrecost que actualment es paga per les importacions de combustibles fòssils.
El tancament de l’Estret d’Ormuz ha posat de manifest que la dependència continuada d’Europa de les importacions de combustibles fòssils comporta un sobrecost geopolític. En l’actualitat, els combustibles fòssils importats representen al voltant del 40% de la demanda energètica d’Europa, amb un cost anual estimat d’aproximadament 250.000 milions d’euros.
L’informe ‘Charging Ahead – A Roadmap for an Electrified, Competitive and Resilient European Energy System’ de CIP, descriu com una electrificació accelerada i un sistema energètic basat en renovables poden reforçar de manera decisiva la seguretat energètica i la competitivitat d’Europa, al mateix temps que redueixen els preus de l’electricitat i les emissions. L’informe també detalla les accions necessàries per part de legisladors i responsables polítics per a aconseguir aquest objectiu.
Juntament amb Ea Energianalyse, CIP ha desenvolupat un model integrat del sistema energètic per a analitzar com podria evolucionar el sistema energètic europeu fins a 2050 baix diferents escenaris, definint diferents vies de desenvolupament i decisions estratègiques.
L’anàlisi mostra que, per a 2050, en un escenari realista competitiu i resilient, Europa pot reduir les importacions de combustibles fòssils entorn d’un 80%, disminuir els preus de l’electricitat fins a un 40% i cobrir el 95% de la demanda amb fonts d’energia neta domèstica.
Martin Neubert, soci i COO de Copenhagen Infrastructure *Partners, va assenyalar que “Europa no ha de triar entre assequibilitat i seguretat energètica. L’electrificació canvia fonamentalment el funcionament del sistema energètic, de manera que, en substituir els combustibles fòssils importats per energia renovable domèstica, Europa pot reduir la seva exposició a la volatilitat dels preus globals mentre disminueix el preu de l’electricitat. Com a benefici addicional, les emissions es redueixen com a conseqüència directa d’aquest canvi”.
GAS
Europa està estructuralment exposada als combustibles fòssils importats i, per tant, a la volatilitat geopolítica. En l’actualitat, el preu del gas determina el preu de l’electricitat aproximadament el 60% del temps a la UE. Això suposa un cost significatiu, ja que els preus del gas a la UE són entre 2 i 3 vegades superiors als dels Estats Units.
En substituir els combustibles fòssils importats per energia neta produïda localment, els preus de l’electricitat poden reduir-se fins a un 40%, i la dependència d’importacions fòssils pot caure fins al voltant del 10%. Això reflecteix els efectes combinats de l’electrificació, el desplegament massiu de renovables i una major flexibilitat del sistema.
El balanç energètic actual d’Europa posa de manifest que els aproximadament 250.000 milions d’euros destinats a importacions de combustibles fòssils són comparables als prop de 210.000 milions d’euros anuals necessaris per a fer realitat la transició energètica.
CIP indica que materialitzar aquest canvi depèn d’accelerar la inversió en infraestructures energètiques, especialment en xarxes i flexibilitat del sistema. Europa necessitarà invertir al voltant de 2,9 bilions d’euros en infraestructures de xarxa fins a 2050, aproximadament 120.000 milions d’euros a l’any, per a recolzar l’electrificació i integrar energia neta a gran escala.
INFRAESTRUCTURES
Afegeix que les infraestructures elèctriques no avancen al ritme necessari per a complir amb les ambicions europees, i el desplegament de xarxes és un coll d’ampolla clau. L’anàlisi mostra que un retard de dos anys en l’expansió de la xarxa augmentaria els costos per als consumidors en aproximadament entre 30.000 i 60.000 milions d’euros a l’any, equivalent a un increment d’entre 8 i 10 €/MWh en el preu de l’electricitat.
Els inversors privats estan preparats per a exercir el seu paper, però mobilitzar capital privat per a impulsar el desenvolupament de xarxes i la producció d’energia neta a gran escala requereix acció política i marcs reguladors clars i atractius per a la inversió. L’informe inclou 16 recomanacions polítiques concretes.
Tres prioritats clau per als responsables polítics que assenyala són protegir el disseny del mercat elèctric i aplicar reformes fiscals i tarifàries específiques per a augmentar la competitivitat de l’energia neta enfront dels combustibles fòssils, aprofitar el capital privat i el coneixement tècnic per a cobrir les necessitats d’inversió i incentivar als operadors de xarxa a invertir de forma anticipada per a abordar de manera proactiva els costos de congestió.