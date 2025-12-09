L’educació digital, eina clau per a combatre la nova ona de fraus en línia

En un entorn digital cada vegada més complex, la lluita contra el frau en línia s’ha convertit en una prioritat per a administracions, empreses tecnològiques, entitats financeres, organitzacions de consumidors i comerços en línia. L’expansió dels pagaments electrònics, l’auge del comerç en línia i la proliferació de canals digitals ha generat noves oportunitats, però també un terreny fèrtil perquè els ciberdelinqüents perfeccionin les seves tècniques.
L”Informe Bianual d’Amenaces de Visa’ publicat recentment confirma aquesta tendència global: les estafes ja no responen a tàctiques aïllades, sinó a operacions altament professionalitzades que operen a escala internacional. Segons el document, el frau digital s’ha industrialitzat gràcies a infraestructures criminals cada vegada més potents, a la crisi d’autenticitat generada per continguts falsificats i a l’ús d’estratègies de monetització avançades que permeten als delinqüents emmagatzemar dades compromeses per a activar-los més endavant.
Tal com va explicar David Capezza, interim Chief Risk Officer de Visa Europa, en declaracions al diari ‘Expansió’, “l’any passat vam crear una unitat que anomenem Disrupció d’Estafes de Visa amb la qual en els últims 12 mesos hem identificat intents de frau per valor de 1.000 milions de dòlars a nivell global. Em complau dir que, de nou, la nostra organització a Europa està impulsant gran part d’aquest procés i hem evitat enganys per 260 milions de dòlars [224 milions d’euros]. Estem identificant aquestes estafes amb anticipació”.
La necessitat d’augmentar la consciència ciutadana es reflecteix també a Espanya. Un estudi recent de Wallapop mostra que el 74% dels espanyols no se sent preparat per a identificar una ciberestafa, malgrat que la majoria percep un increment dels intents de frau, especialment en moments d’alt consum com el Black Friday. Els enquestats destaquen que les tècniques dels estafadors són cada vegada més sofisticades, la qual cosa dificulta la seva detecció.
Conscients d’aquesta vulnerabilitat, el Govern d’Espanya, a través de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Inicibe), ha reforçat aquesta tardor la seva estratègia de sensibilització amb la campanya ‘Si una cosa digital et preocupa, el 017 s’ocupa’, un missatge directe que pretén recordar a la ciutadania que existeix un servei públic i gratuït on resoldre dubtes, denunciar incidents i rebre acompanyament davant qualsevol sospita de frau. La iniciativa cerca acostar el suport tècnic a famílies, pimes i col·lectius vulnerables, i subratlla la importància de recórrer sempre a fonts oficials davant qualsevol incertesa.
En paral·lel, les empreses privades també han intensificat campanyes de prevenció, conscienciació i divulgació per a alertar dels fraus i donar les eines necessàries per a acabar amb ells. Destaca la col·laboració entre SHEIN i l’Associació Espanyola de Consumidors, que han llançat una campanya nacional per a millorar la seguretat en les compres en línia durant la temporada nadalenca, un dels períodes amb major incidència d’estafes. La iniciativa, que busca promoure el ‘consum en positiu’, inclou un decàleg amb recomanacions essencials per a comprar amb garanties, des de verificar que la web sigui segura fins a revisar les condicions de venda, usar connexions protegides, actualitzar els dispositius, denunciar qualsevol frau i exercir els drets del consumidor.
D’altra banda, CaixaBank va llançar enguany una campanya de sensibilització en col·laboració amb el grup teatral Tricicle, amb l’objectiu de traslladar missatges de ciberseguretat de manera pròxima, visual i humorística. L’entitat pretén arribar a un públic ampli recordant que els atacs de phishing i les suplantacions d’identitat continuen augmentant, i que la millor defensa és identificar els patrons de frau abans que l’usuari faciliti informació sensible.
El conjunt d’aquestes iniciatives demostra que la prevenció del frau en línia s’ha convertit en un repte compartit que exigeix cooperació, innovació i pedagogia. En última instància, la ciberseguretat no és només una qüestió tecnològica, sinó un element fonamental per a mantenir la confiança en l’economia digital i garantir que les oportunitats de l’entorn en línia es desenvolupin amb seguretat, transparència i responsabilitat.