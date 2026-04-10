L’edat mitjana de la maternitat per reproducció assistida s’estabilitza en 38-39 anys en els últims cinc anys

La maternitat assistida a Espanya se situa de manera estable entorn dels 38 i 39 anys durant l’últim lustre. Més que una tendència puntual, aquesta estabilitat confirma que l’accés a la reproducció assistida en edats pròximes als 40 s’ha consolidat com una realitat habitual al país.
Les dades registrades per les clíniques IVI mostren una notable homogeneïtat territorial: Barcelona aconsegueix una mitjana de 39,4 anys; Vigo, 39,3; i Madrid, 39. A València (38,7), Mallorca (38,6) i Bilbao (38,4) la tendència és similar, mentre que Màlaga i Almeria presenten una mitjana lleugerament inferior, situada en 37,5 anys.
Aquest patró s’alinea amb l’evolució demogràfica nacional, que situa l’edat mitjana del primer fill per sobre dels 31 anys i l’edat mitjana de maternitat en més de 32, entre les més elevades d’Europa. Factors com la prolongació de la formació acadèmica, la consolidació professional tardana, la inestabilitat laboral o les dificultats de conciliació han desplaçat la maternitat cap a etapes més avançades de la vida.
Des del punt de vista biològic, la fertilitat femenina comença a descendir de forma més acusada a partir dels 35 anys. El desfasament entre calendari social i calendari biològic explica que un nombre creixent de dones recorri a la medicina reproductiva en edats pròximes als 40.
“Fa dues dècades, la majoria de les pacients iniciaven tractaments en edats significativament inferiors. Avui veiem com la maternitat s’integra en projectes vitals més amplis i complexos, i el nostre paper és acompanyar aquesta decisió amb el màxim rigor científic i personalització”, va assenyalar Rafaela González, directora de IVI Almería.
La doctora González recorda, a més, que el retard de la maternitat no està exempt d’implicacions clíniques ja que, a partir dels 35 anys, augmenten els riscos reproductius com una menor reserva ovàrica, una qualitat ovocitaria més baixa o una major probabilitat d’avortament i complicacions obstètriques. “Per això —afegeix— és fonamental que les dones disposin d’informació adequada per a prendre decisions amb temps, i en molts casos recomanem valorar la preservació de la fertilitat quan el desig de posposar la maternitat se situa per sobre dels 35 anys”.