L’economia espanyola suavitzarà el ritme de creixement el 2023 fins a l’1%

El 2023 seguirà marcat per una alta incertesa i volatilitat, amb una accentuada desacceleració econòmica a la zona de l’euro i una persistent inflació que rondarà el 4% a Espanya, duplicant l’objectiu del 2% del BCE. Davant d’aquesta situació, l’economia espanyola podria aconseguir un creixement tímid de l’1%.

Aquestes són les principals previsions econòmiques per al 2023 de la consultora estratègica Metyis, que participa cada bimestre al panell de Funcas i que ha estat reconeguda com una de les consultores amb previsions més encertades a la diana d’ESADE.

Metyis apunta a la seva anàlisi que, tot i que les mesures preses pel BCE el 2022 ajudaran que la inflació apunti a la baixa al llarg de l’any que ve, l’espiral de preus del 2022 ha deteriorat de manera important els salaris i la renda disponible de les famílies en termes reals, i no permet garantir que la inflació retorni a l’objectiu a curt termini. De fet, segons les previsions que maneja el mateix BCE la inflació no tornarà a valors inferiors al 2% fins al 2026.

LLEU CREIXEMENT

Les recents previsions publicades per Metyis assenyalen que el 2023 Espanya podria esquivar la recessió i arribar a créixer al voltant de l’1%, tot i que el PIB encara continuarà per sota dels nivells del 2019 previs a la pandèmia.

La tímida evolució econòmica és perquè experimentem nivells molt reduïts de confiança del consumidor, una menor oferta de finançament i unes condicions financeres més restrictives. A això cal sumar les pujades de tipus, que portaran un encariment addicional dels refinançaments i el crèdit nou i un enduriment en els criteris de concessió.

Tot plegat llastarà el consum privat, que podria créixer un 1%, i la inversió, que mostra un creixement proper al 2% segons Metyis, davant del 5% del 2022, sustentat principalment en l’augment del desenvolupament de projectes finançats amb fons NGEU, que a més poden generar un cert efecte arrossegament de la inversió privada.

El comerç exterior veurà una rebaixa del creixement d’exportacions i importacions el 2023 respecte al 2022. La taxa se situarà al voltant del +4%, projecció que obeeix principalment al refredament de la demanda exterior i que el turisme ja ha recuperat els nivells previs a la pandèmia 2022, per la qual cosa les seves possibilitats de millora són limitades.

Tot i això, Metyis també preveu que Espanya mantindrà un dèficit fiscal elevat, proper al 4%, que dificultaria reduir el deute públic que actualment se situa en el 115% del PIB.

RISCOS

Els principals riscos per a l’economia espanyola detectats per Metyis en la seva anàlisi segueixen sent l’energia, que mantindrà una alta incertesa en termes de proveïment i preus, i que pot traspassar la incertesa i afectar altres matèries primeres.

D’altra banda, la guerra d’Ucraïna i el risc que apareguin nous fronts de conflicte geopolític podrien continuar dislocant els fluxos financers i comercials globals, així com generar un alentiment addicional de la demanda internacional dels béns i serveis produïts a Espanya.

Uns riscos que, segons apunta Metyis al seu informe, podrien ser compensats en part si veiem una acceleració en l’execució de fons NGEU, una suavització addicional de les disrupcions globals d’oferta, el manteniment del dinamisme de l’ocupació o una resistència més gran de la prevista per part de les empreses i les llars davant els repunts de preus i tipus d’interès.

INFLACIÓ

El factor més rellevant de l’exercici que ara s’acaba va ser la inflació, amb una acceleració sobtada i una persistència que no va ser anticipadament adequadament per les projeccions d’inicis d’any. Amb una mitjana superior al 8%, quadruplicant l’objectiu estatutari del BCE, l’espiral de preus ha erosionat fortament els salaris i la renda disponible de les famílies en termes reals, amb riscos que es reflecteixi a l’IPC subjacent i es mantingui amb això una inèrcia adversa i més duradora.

En aquest context, però, Espanya podria tancar el 2022 amb un creixement del PIB del 4,6% segons les projeccions elaborades per Metyis el novembre del 2022. Una desviació que té la seva explicació en les complicacions econòmiques aparegudes a l’entorn exterior durant el 2022 amb la persistència dels colls d’ampolla, les dificultats de les cadenes globals de distribució, l’alça als preus de les primeres matèries i de l’energia o els riscos de desproveïment energètic.

Tot i això, el creixement de l’economia espanyola el 2022 ha estat sustentat pel destacat increment de la demanda externa amb les exportacions creixent al voltant del 17% el 2022, deu punts més que les importacions, i generant la meitat del creixement del PIB. A aquesta dada hi han contribuït especialment les exportacions de serveis, liderades per la recuperació que ha viscut el turisme aquest any. Això ha permès compensar el dèficit més gran registrat a la balança exterior de mercaderies.

Per contra, el consum domèstic ha moderat el creixement al voltant del 2%, enfront del 6% del 2021, a causa de la baixa confiança del consumidor, i la pujada de preus i de tipus d’interès. A més, el consum públic s’ha estancat també el 2022, després de caure de manera considerable els 3 primers trimestres de l’any.

Així, el sector més dinàmic va ser la inversió, que hauria crescut un 5% sustentada per la reducció d’inventaris, l’embranzida de les exportacions o el desplegament gradual dels fons europeus del programa Next Generation European Union (NGEU).