Layetana augmenta la seva aposta per al ‘sènior living’ a Espanya

Layetana Living, companyia amb més de trenta anys dedicada a la promoció i serveis immobiliaris, continua la seva aposta per al ‘sènior living’ a Espanya amb Les Arcadias L’Alzinar, un nou ‘Sènior Village’ situat en L’Alzinar dels Reis (Alcobendas), una de les zones més exclusives de la Comunitat de Madrid.

D’aquesta manera, i de la mà de PineBrige BE, Layetana s’introdueix en el mercat madrileny d’aquesta mena de complexos de luxe destinats al públic sènior, basats en “alts paràmetres d’exclusivitat i sostenibilitat”.

“Cadascun dels 154 apartaments de Les Arcadias L’Alzinar és una llar independent en el qual les persones poden gaudir d’aquesta etapa de la seva vida amb total intimitat i llibertat, per al que volem crear un clima basat en la comoditat, la seguretat i la tranquil·litat. La nostra prioritat és oferir els millors serveis a les persones que visquin en el complex, des de garatge i seguretat fins a perruqueria, biblioteca o capella. Tot ha estat pensat i dissenyat perquè els inquilins no hagin de preocupar-se per res ni renunciar a res, per al que, a més, tenen a la seva disposició a un equip de persones bolcades en el seu benestar”, afirma Regina González Taberna, responsable del projecte Les Arcadias L’Alzinar / Layetana Living.

Les Arcadias L’Alzinar, que va obrir les portes el mes de maig passat per a rebre als primers inquilins, ofereix a les persones majors de 55 anys una proposta residencial de 154 apartaments de luxe d’1 i 2 dormitoris, equipats amb cuina completa, saló i bany amb dutxa, així com la possibilitat de tenir àmplies terrasses en els àtics o jardí privat en la planta baixa. Molt pròxim a la Moralitat, també compta amb zones comunes per a afavorir les relacions personals i el benestar dels residents, com a restaurants, salons, bar anglès, menjadors privats, biblioteca, capella, consergeria amb control d’accessos i visites, servei de neteja, gimnàs, sala de reunions i de cartes, infermeria 24 hores, habitacions per a convidats, piscina interior climatitzada, piscina exterior, perruqueries i solàrium, a més de 2.500 metres quadrats de jardins i zones exteriors.

El projecte, liderat per l’estudi EMA Arquitectes, ha comptat amb Pilar Líban i l’estudi Plasència Arquitectura per a posar-se al capdavant de l’interiorisme, mentre que B2B s’ha encarregat del paisatgisme. Una combinació de rellevants referents en els seus respectius sectors que ha donat com a resultat una sèrie d’apartaments elegants i moderns, en els quals els inquilins tenen la possibilitat d’adaptar el seu propi mobiliari.

“Sens dubte, es tracta del Sènior Village més exclusiu i sostenible impulsat per Layetana Living i PineBrige BE fins avui, la qual cosa ens ha fet mereixedors del certificat LLEGIU Gold”, puntualitzen els responsables del projecte. Un segell que acredita a les Arcadias L’Alzinar com un edifici sostenible i respectuós amb el medi ambient gràcies a l’ús de dispositius orientats a realitzar un ús eficient de l’aigua i de l’energia, emprant per a això materials sostenibles, la instal·lació de plaques solars i un sistema que filtra i renova contínuament l’aire interior.

Durant la celebració d’AVENC 2023, el projecte va rebre altres dos reconeixements. D’una banda, al ‘Millor Edifici’ en la categoria de Millor Iniciativa en Living de la gala de premis ASPRIMA AVENC 2023 i, d’altra banda, el guardó al ‘Millor Projecte de Sènior Living’ del Living Summit 2023.

Aliança

Layetana Living i PineBridge BE continuen la seva aposta per al ‘sènior living’ com una alternativa de vida per a les persones majors oferint una resposta al dèficit actual a Espanya d’aquesta mena d’habitatge. D’aquesta manera, la promotora espanyola i el fons anglo-estatunidenc tenen com a objectiu dur a terme nous sèniors villages, ja que al de l’Alzinar, li seguiran nous projectes, concretament València, Madrid i Barcelona. De fet, Layetana ja compta amb 6 complexos d’aquest model a Catalunya i Palma, que superen els 508 habitatges.

El concepte de ‘retirement living’ o ‘sènior living’ és un model que va arribar a Espanya des d’Europa, permetent que les persones majors de 55 anys no dependents experimentin un nou estil de vida convivint en un complex residencial adaptat a les seves necessitats, amb una gran oferta de serveis i àrees comunes que faciliten la relació entre els residents. Un concepte d’habitatge que ja està arrelat en països com França, els Estats Units o Anglaterra, i amb fortes perspectives de creixement a Espanya.

L’auge i l’aposta per aquest concepte residencial obeeix al profund canvi demogràfic d’Espanya, país en el qual la piràmide poblacional s’està invertint i cada vegada hi ha més persones majors que volen, necessiten i demanden serveis per a gaudir d’una bona qualitat de vida, compartint una nova etapa en comunitat per a evitar la solitud.

S’espera que aquest segment de població sigui el de major creixement en la dècada vinent, ja que, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, hi ha més de 15 milions de persones majors de 55 anys al nostre país. A més, la franja de població major de 65 anys continuarà creixent un 2,3% anual fins a 2035. Segons aquesta mateixa font, hi ha més de 6 milions i mig de persones d’entre 55 i 65 anys i més 9 milions de persones majors de 65 anys, una quantitat que es preveu que augmenti fins a aconseguir els 13 milions per a l’any 2035.