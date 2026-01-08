Laura Colón, nova presidenta d’AstraZeneca Espanya

AstraZeneca ha nomenat Laura Colón presidenta d’AstraZeneca Espanya per a liderar l’estratègia de la companyia en un dels mercats més rellevants per al grup a nivell global. En aquesta nova responsabilitat, Colón tindrà com a missió impulsar el desenvolupament científic, accelerar l’arribada de nous tractaments als pacients i consolidar la contribució d’AstraZeneca al sistema sanitari i al teixit científic i econòmic, reforçant el paper del país com a enclavament prioritari dins de la seva estratègia internacional de creixement.
A més de la presidència de la filial espanyola, Laura Colón assumirà el càrrec de Site Leader del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, centre internacional que s’ha consolidat com a motor d’innovació biomèdica, digital i comercial a Europa. El hub, que integra biomedicina, ciència de dades, innovació digital i excel·lència comercial, compta actualment amb més de 1.600 empleats i contribueix a l’objectiu global de la companyia de posar 20 nous medicaments a la disposició dels pacients abans que finalitzi la dècada. Colón pren el relleu de Rick R. Suárez, que ha estat nomenat president d’AstraZeneca als Estats Units.
Des de desembre de 2023, Laura Colón ha liderat l’àrea d’Oncologia a Espanya, on ha impulsat la recerca i la incorporació de nous tractaments en àrees amb importants necessitats mèdiques no cobertes, com el càncer de pulmó, de mama, de fetge i les malalties oncohematològiques. Aquest treball s’ha vist reflectit en el reconeixement de l’àrea d’Oncologia d’AstraZeneca com la companyia amb millor reputació en aquesta especialitat en 2025, obtenint la primera posició en el Monitor de Reputació Sanitària (MRS) de Merco.
Amb més de 20 anys d’experiència en la indústria farmacèutica, Colón es va incorporar a AstraZeneca en 2019 com a responsable de la Franquícia de Càncer de Pulmó i, en 2021, va assumir a Singapur la direcció internacional de les franquícies de Càncer de Pulmó, Gastrointestinal, Genitourinari i Ginecològic. Anteriorment, va desenvolupar la seva carrera professional en companyies com Roche, Biogen i AbbVie. És llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid i compta amb formació executiva en Business, Estratègia i Innovació.