L’Audiència Nacional desestima la querella del Reial Madrid contra LALIGA

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha desestimat la querella interposada el mes d’agost passat pel Reial Madrid contra la Lliga Nacional de Futbol Professional i el seu president, Javier Tebes, per delictes societaris en relació amb els criteris de repartiment dels ingressos obtinguts per la comercialització i explotació dels drets audiovisuals dels partits de futbol.

La querella es va interposar contra l’acord aprovat a la fi de juliol per l’òrgan de Control dels Drets Audiovisuals, va ser ratificat el 4 d’agost per la Junta de Primera Divisió de la Lliga de Futbol Professional, que fixava els criteris de repartiment dels ingressos obtinguts per l’explotació i comercialització audiovisual relatius a implantació social.

Segons el Reial Madrid, aquests acords tenien una naturalesa defraudadora puix que constituïen una disposició arbitrària dels citats drets, “específicament orientada a perjudicar econòmicament el Reial Madrid”. Això estaria motivat, segons la querella, per l’enemistat que des de mitjan 2021, “ve mostrant contra aquest club el president de la Lliga Javier Tebes Medrano” per la seva oposició al projecte la Lliga Impuls i la iniciativa de crear la Superliga.

El titular del Jutjat Central d’Instrucció Quatre analitza els fets descrits en la querella, conclou que no tenen encaix en el Codi Penal i descarta els delictes d’administració deslleial, apropiació indeguda, corrupció en els negocis i delicte d’imposició d’acords abusius que venen inclosos en l’escrit del club madridista.

La resolució recorda que l’acord recorregut es va adoptar per una majoria significativa i que el fet que el repartiment acordat no s’ajusti a les legítimes expectatives de la part querellant “no significa que sigui abusiu en termes penals, perquè les discrepàncies entre posicions minoritàries i majoritàries no solament és un supòsit fart freqüent en la pràctica, sinó que aquest ‘joc de les majories’ no pot indefectiblement assimilar-se a les nocions d’abús, de lucre, de perjudici i d’absència de benefici social (que és el que requereix el tipus d’injust) sota pena de donar entrada en l’àmbit punitiu qualsevol acord que per a la minoria resultés una contrarietat”.

L’acte afegeix que l’acord aconseguit només va obtenir un vot en contra i que si bé la querellant és un dels grans clubs de la Lliga de Futbol no és l’únic de tals característiques, per la qual cosa resulta difícil entendre, diu, que perjudiqui el Reial Madrid però no perjudiqui al mateix temps altres equips d’igual entitat i, per tant, amb iguals interessos, que no van votar en contra.

En aquest mateix sentit, el president de LALIGA, Javier Tebes, va declarar que “el reglament de LALIGA és reglament molt estudiat i molt treballat que compta amb el suport de la majoria dels clubs. Per tant, continuarem treballant en aquesta línia que creiem que és el millor per al futbol espanyol i que els clubs creuen que és la correcta”.

L’escrit del jutge inadmet la querella, però agrega que el nostre ordenament jurídic conté un abundant cos normatiu extrapenal que regula la vida i funcionament de les societats mercantils i que dins de la via civil i administrativa existeixen mecanismes de control i reparació dels possibles danys que poguessin derivar-se d’un incorrecte i abusiu comportament dels òrgans d’aquestes societats.

En definitiva, conclou Calama, “ens trobem davant unes tibants relacions entre els diferents titulars i beneficiaris dels milionaris drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, que en l’última temporada van ascendir a 1.837.445.000 euros, a resoldre en l’àmbit de la jurisdicció civil o contenciós-administratiu”.