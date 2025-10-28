L’audiència de ‘Elclásico’ en DAZN va créixer més d’un 24% respecte al mateix dol de la temporada passada. Segons va informar aquest dimarts la plataforma, l’increment en el temps total de visionat en el partit que va enfrontar diumenge passat al Reial Madrid i al Barcelona el consolida “com l’esdeveniment amb major nivell de ‘engagement’ en la història de DAZN a Espanya”.
El diumenge va ser, a més, el dia de major activitat des del llançament de la plataforma a Espanya, amb més de 3,1 milions d’hores reproduïdes, aconseguint un rècord d’usuaris connectats a la plataforma en un sol dia al nostre país. Aquesta dada es va aconseguir gràcies al seguiment de ‘Elclásico’, que va liderar la jornada, al costat d’altres grans esdeveniments del cap de setmana com el Gran Premi de Mèxic de Formula 1, la carrera de MotoGP de Malàisia, la resta de partits de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION, o el programa ‘Influencer Wars’.
La plataforma va oferir una cobertura de més de sis hores en directe, que va incloure connexions simultànies des dels punts més importants del cap de setmana: el Santiago Bernabéu, Valdebebas, l’oficina central de DAZN, l’hotel del FC Barcelona i la FanZone organitzada juntament amb LALIGA al Parc de Berlín, que es va convertir en l’epicentre de ‘La prèvia de ELCLÁSICO’. Més de 80 professionals van participar en el dispositiu tècnic i editorial que va fer possible “una retransmissió sense precedents”. A més, DAZN va apostar per una cobertura centrada en l’entreteniment, amb programes especials com ‘La Dazoneta” i ‘Influencer Wars’, que es va convertir en el contingut gratuït més vist del cap de setmana. D’aquesta manera, la plataforma va reforçar la seva presència multiplataforma i va ampliar la seva connexió amb el públic més jove.
La prèvia de la trobada va comptar amb la participació de Quique Sánchez Flores, Joselu, Julen Lopetegui, Pablo Laso i Pedro de la Rosa, els qui van aportar la seva anàlisi i visió en una cobertura que va combinar informació, entreteniment i emoció. A més, ‘El Post’ va oferir alguns dels moments més comentats de la trobada. El senyal de la plataforma va recollir la reacció de Vinícius Jr. després de la seva substitució, una de les imatges més virals del xoc, així com la tensió final entre Lamine Yamal i diversos jugadors del Reial Madrid. Gràcies a l’accés exclusiu a imatges inèdites del partit, DAZN va liderar la narrativa posterior i es va convertir en referència informativa de la jornada. Aquestes seqüències, al costat dels millors instants del dol, van centrar l’anàlisi posterior i es van transformar en alguns dels clips més compartits en xarxes socials durant el diumenge. Va registrar un creixement de més del 24% en audiència en la plataforma respecte al mateix dol de la passada temporada de LALIGA EA SPORTS (sense considerar l’audiència incremental en els canals lineals de DAZN disponibles en en operadors de telecomunicacions i altres socis).
D’aquesta manera, l’impacte de l’emissió es va traslladar a l’entorn digital, on les publicacions de DAZN van superar els 75 milions de visualitzacions i els 4 milions d’interaccions en TikTok, Instagram i X. Aquests resultats reforcen el lideratge de la plataforma en l’àmbit de l’entreteniment esportiu digital a Espanya. operadors de telecomunicacions i altres socis).
L’impacte també es va traslladar a l’àmbit comercial. La plataforma va aconseguir un rècord històric de vendes publicitàries durant una jornada de LALIGA EA SPORTS, aconseguint un 100% de sell through rate en els espais disponibles vinculats a la trobada. A més, l’impacte de les marques va augmentar un 28% respecte a ELCLÁSICO de la temporada 2024/25, una dada que posa en relleu l’atractiu i la rellevància d’aquest partit com un dels grans aparadors esportius del calendari en DAZN.
La trobada està disponible ‘a la carta’ dins del ‘pla Futbol’, juntament amb els millors moments, resums i anàlisis exclusives. “Aquest pla té la proposta més completa per a gaudir del millor futbol, amb cinc partits per jornada en 35 de les 38 dates de LALIGA EA SPORTS, a més de la trobada en obert que s’emet cada cap de setmana. La subscripció inclou també tots els partits de LALIGA HYPERMOTION, així com tots els xocs de Premier League, Sèrie A, Bundesliga, Lliga F Moeve i les principals lligues femenines de França, Alemanya i Itàlia, la qual cosa reafirma a DAZN com el destí de referència per als aficionats al futbol”.