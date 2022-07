L’Audiència anul·la la multa de 46 milions a Prosegur i Loomis

L’Audiència Nacional ha anul·lat una multa de 46,4 milions d’euros imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a prodestral i Loomis en considerar que l’organisme presidit per Dani Fernández no ha acreditat l’existència d’un pla comú i d’una pràctica concertada entre totes dues companyies per a repartir-se el mercat de transport.

En concret, la CNMC va multar en 2016 amb 39,4 milions d’euros a prodestral i amb set milions d’euros a Loomis per repartir-se el mercat, acordar preus i intercanviar informació comercial sensible durant set anys per al transport i manipulació de fons.

Ara, la sala del Contensioso-Administratiu de l’Audiència Nacional ha estimat el recurs presentat per prodestral perquè entén que no existeix en l’expedient administratiu cap prova documental que posi de manifest que el comportament de les sancionades es degués a un pla prèviament concertat entre elles.

La Sala considera que la CNMC dona suport a les seves conclusions en “suposicions i interpretacions basades en indicis que manquen de relació directa amb el fet que es vol acreditar”, atès que la recurrent ha ofert respecte de cadascun d’aquests indicis “explicacions alternatives raonables”, algunes basades en normes legals, que, segons la sentència, degueren portar a la CNMC “a ser més exigent” en els raonaments que rebutgen aquestes explicacions alternatives com a justificatives del comportament imputat.

“El comportament de la recurrent podia estar emparat en raons d’optimització de recursos i de racionalització de la despesa. Explicacions alternatives raonables que justifiquen el comportament de la recurrent i que, a més, tenen empara legal, la qual cosa porta a aquest Tribunal a concloure que els indicis d’actuació concertada que s’ha basat la CNMC no poden constituir prova de càrrec”, assenyala la sentència.

D’aquesta manera, la Sala conclou que la CNMC no ha acreditat que les conductes imputades s’hagin realitzat en execució d’un pla comú i concertat o aprofitant idèntica ocasió que implica un vincle de complementarietat entre les empreses imputades.

Al contrari, aquesta Sala entén que la CNMC ha justificat de manera “voluntarista i artificiosa” l’existència d’aquest pla concertat puix que s’ha recolzat en expressions cridaneres recollides en alguns correus electrònics interns emesos per empleats de les empreses.

No obstant això, no consta, segons la sentència, l’acreditació d’un element de cohesió o de vinculo de complementarietat entre les actuacions dutes a terme per les empreses imputades per a poder enquadrar aquestes conductes dins de la consecució d’un objectiu comú del pla acordat per les empreses imputades.