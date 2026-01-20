L’audiència a Espanya de l’Almeria-Deportivo de La Coruña supera en un 64,5% a la del Manchester City-Manchester United

Mentre la Premier League és percebuda com una de les principals lligues de futbol internacionals, les dades d’audiència a Espanya evidencien una realitat distinta: l’interès de l’espectador espanyol està fermament ancorat al futbol nacional. Fins i tot partits de LALIGA fora de l’aparador dels grans dols superen amb folgança les trobades més atractives del campionat anglès.
Les dades d’audiència mitjana, facilitats per Kantar, mostren una bretxa difícil de passar per alt. A Espanya, els partits protagonitzats pels equips del denominat Big 6 de la Premier League aconsegueixen una audiència mitjana de 29.000 espectadors. Es tracta, en la seva majoria, de trobades emeses en televisió de pagament, l’abast del qual s’amplia de manera puntual gràcies a l’acord de distribució entre DAZN i Movistar. Un exemple recent és el derbi entre Manchester United i Manchester City, que es va emetre de manera simultània en DAZN 1, Movistar Plus+ i el canal de Lliga de Campions i l’audiència dels quals va registrar a Espanya 62.000 espectadors, mentre que la trobada de LALIGA HYPERMOTION entre l’Almeria i Deportivo de La Coruña, va superar els 102.000.
Les dades són encara més reduïts quan es tracta de partits fora del Big 6. En aquest cas, la Premier League a penes supera els 5.000 espectadors de mitjana a Espanya, una xifra residual si es compara amb l’oferta nacional. La comparació es torna especialment significativa en observar el rendiment de LALIGA HYPERMOTION. Aquesta divisió aconsegueix una audiència mitjana de 43.500 espectadors en televisió de pagament, malgrat competir en moltes ocasions en franges horàries coincidents amb partits de LALIGA EA SPORTS.
Aquesta dada suposa un 47% més d’audiència que les trobades del Big 6 de la Premier League a Espanya. A més, els partits amb clubs històrics o de gran arrelament social aconsegueixen audiències pròximes als 100.000 espectadors, la qual cosa equival al 40% més de l’audiència obtinguda en el derbi Manchester United vs Manchester City. De fet, els 20 partits més vists de LALIGA HYPERMOTION compten amb una mitjana de 109.000 espectadors, un 75% més que el derbi Manchester United–Manchester City emès aquest mateix cap de setmana.
Si el focus es trasllada a LALIGA EA SPORTS, excloent al Real Madrid, FC Barcelona i Atlètic de Madrid, la bretxa s’amplia encara més. Els partits de clubs de perfil mitjà de la màxima categoria espanyola registren una audiència mitjana de 184.000 espectadors en televisió de pagament. Una xifra que representa un 520% més d’audiència que la mitjana dels partits del Big 6 de la Premier League a Espanya.