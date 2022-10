L’aturada de la competició, sobre la taula a l’Assemblea Extraordinària de LaLiga convocada el 27 d’octubre

LaLiga ha convocat per a dijous que ve 27 d’octubre una Assemblea Extraordinària en la qual l’únic punt del dia sobre la taula serà la valoració de la nova Llei de l’Esport, que es troba en tràmit parlamentari. Una llei que va generar polèmica des dels seus començaments i sobre la que planeja, cada vegada amb més força, l’ombra d’una aturada de LaLiga Santander i LaLiga Smartbank a manera de protesta per la retirada d’una esmena per part de PP i PSOE.

Una esmena que havia estat pactada per endavant entre tots dos partits amb l’objectiu de dotar de seguretat jurídica a l’explotació comercial dels béns i drets dels clubs i que va ser retirada en l’últim moment pel PP i PSOE, posant en risc, segons el parer d’alguns dels afectats, entre altres aspectes, els gairebé 3.000 milions injectats pel fons CVC per a modernitzar el futbol espanyol.

Una situació que està generant gran preocupació entre els clubs, com el Màlaga, els dirigents del qual han reconegut en les últimes hores que el club, igual que la resta, es pot veure greument afectat per la Llei de l’Esport i que la situació en la qual queda l’acord amb CVC pugui perjudicar l’equip “rebutjant contractes actuals”.

Després de la reunió mantinguda aquest passat dilluns per la Comissió Delegada de LaLiga amb el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el secretari general de Cultura i Esports, Víctor Francos, alguns clubs han mostrat la seva preocupació i confusió.

A més, entre els crítics amb la norma se sosté que aquesta esmena a la llei que ha estat eliminada pretenia també protegir les lligues domèstiques de primera i segona divisió davant factors externs com pot ser la Superliga que impulsa Florentino Pérez, i, per tant, reforçar els campionats nacionals enfront de competicions que no estan emparades ni per les federacions nacionals de futbol europees ni per la UEFA o la FIFA.

En aquest sentit, un article publicat pel mitjà esportiu ‘Relleu’ va assenyalar que el secretari general de Cultura i Esports, Víctor Francos, pot ser la persona que estigui modelant la nova llei que regirà en l’esport espanyol. Segons aquest mitjà, Francs reconeixia en una conversa informal amb alguns presidents dels clubs, posterior a la reunió celebrada el dilluns, que “Florentino va exposar les seves línies vermelles davant la Llei de l’Esport”, la qual cosa podria donar a entendre que el mandatari blanc està darrere de la polèmica retirada d’aquesta esmena que anava en contra de la seva Superliga, un projecte que continua en els tribunals i que l’any passat va causar un renou en tot el continent europeu.

Per aquesta raó, i encara que d’acord amb els assistents a la reunió, l’ambient va ser cordial i totes dues parts han manifestat el seu interès a dialogar per a buscar una solució, torna a cobrar força la possibilitat que els clubs duguin a terme una aturada per a protestar. Una situació que podria suposar un problema en el calendari de la competició, ja que just aquesta temporada està marcada per la celebració del Mundial de Qatar i les dates per a recuperar partits ajornats està molt limitada.