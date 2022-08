L’atracció i la retenció de talent augmenten en la valoració d’empreses

La flexibilitat horària, les possibilitats de formació, els valors de la companyia o l’execució d’una bona comunicació interna són aspectes que es tenen en compte a l’hora de determinar quines són les millors empreses per a treballar. L’adaptació dels negocis als mercats tan volàtils també és un factor a tenir en compte, ja que la innovació ja no és únicament un valor monetari, sinó que també és una manera d’atreure talent.

Minsait, Accenture, Domingo Miron o Deloitte són companyies que lideren diferents rànquings que reconeixen el seu esforç i compromís amb la contractació i retenció de professionals, així com amb la innovació constant en les seves diferents línies de negoci.

Les 10 empreses que s’adapten millor al nou màrqueting

Concretament, Forbes ha publicat recentment una llista que recull les deu empreses que millor s’adapten al futur del nou màrqueting quant a innovació i creativitat. Segons la revista, a Espanya el “màrqueting transformation” està liderat per Accenture, McCann i Deloitte. Els segueixen companyies com PWC, The Cocktail, Making Science, Minsait, Metys, Dentsu i Salesforce.

La mateixa revista també va publicar a l’inici de l’any una selecció de les “75 millors empreses per a treballar”, llista elaborada segons les opinions dels treballadors de les mateixes empreses. Aquesta llista es basa en les respostes positives a preguntes relacionades amb la inclusió, la diversitat o el panorama tecnològic i digital, American Express España, Accenture i AdventiaSpain són els qui encapçalen la llista.

Consultora de referència

Altres rànquings, també centrats en posar en valor les empreses que destaquen per les seves aptituds ocupadores, han premiat a Minsait com a consultora de referència a Espanya per la seva capacitat per a atreure i retenir talent. Aquest informe, Compro Talent Espanya 2021, també valora el treball de companyies com Accenture i Mckinsey entre les 100 consultores amb més capacitat per a atreure i retenir talent al país.

Segons els resultats del mateix rànquing, Inditex lidera, una vegada més, el rànquing d’empreses amb major capacitat per a atreure i retenir al talent. Mercadona ocupa de nou el segon lloc, encara que millora en gairebé 300 punts la seva puntuació i Coca-Cola puja de la 6a a la 3a posició.

Compro Talent també ha donat el primer lloc en la categoria de consultoria de l’informe Compro Talent Universitari Espanya 2021/22 a Indra, un reconeixement que inclou a Minsait, la seva filial líder en transformació digital i tecnologies de la Informació.