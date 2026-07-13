L’Associació Espanyola de Consumidors (AEC) va advocar aquest dilluns per promoure el consum zero d’alcohol entre els menors i va subratllar la necessitat d’un consum responsable en els adults mitjançant etiquetatges amb informació clara, veraç i accessible, entre altres mesures.
Així es recull en el decàleg presentat per l’entitat, en què es posa un èmfasi especial en la protecció dels menors i en la comunicació comercial responsable adreçada als adults. El document estableix de manera contundent que els menors d’edat no han de consumir alcohol en cap cas, mentre que recorda que el consum en adults ha de ser moderat, conscient i basat en informació fiable.
El decàleg subratlla la necessitat de combinar educació, informació i acompanyament social per prevenir el consum de risc entre els joves, donant suport a programes educatius en els àmbits familiar i escolar, així com promovent una comunicació comercial responsable que eviti missatges atractius per als menors.
Segons va assenyalar l’Associació, aquesta iniciativa s’emmarca en un context de canvi en els hàbits de consum i adquireix una rellevància especial durant els períodes de més activitat social, com ara l’estiu, quan augmenten les situacions de risc.
Recomanacions
Entre les deu recomanacions recollides en el decàleg de l’AEC per a un consum responsable i informat, destaca la necessitat que l’etiquetatge de les begudes destinades als adults inclogui informació clara i accessible, amb dades nutricionals i eines digitals com ara codis QR. Així mateix, assenyala que hi ha situacions en què el consum s’ha d’evitar completament, com durant la conducció, l’embaràs, la lactància o la presa de determinats medicaments.
Entre els principis adreçats als adults, l’Associació Espanyola de Consumidors també destaca l’adopció d’hàbits moderats alternant les begudes alcohòliques amb begudes sense alcohol i aliments, conèixer els límits individuals i els factors que influeixen en els efectes de l’alcohol, fomentar la responsabilitat compartida en l’entorn social i valorar experiències de consum més cuidades i conscients.
«La protecció dels menors i l’autonomia informada dels adults no són principis contraposats, sinó complementaris. El nostre objectiu és que cada persona disposi de la informació i dels criteris necessaris per prendre decisions conscients i responsables en l’edat adulta, alhora que es garanteix la màxima protecció dels menors», va remarcar el president de l’Associació Espanyola de Consumidors, Miguel A. Ruiz.
Finalment, el decàleg també destaca el paper de l’hostaleria i dels espais d’oci com a entorns clau per promoure decisions informades i segures, subratllant la importància de la formació dels professionals del sector i de la col·laboració en iniciatives de sensibilització.