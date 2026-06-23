L’Associació Espanyola de Consumidors ha elaborat una classificació de les escoles de negocis que estan redefinint l’educació empresarial a Espanya, amb l’objectiu d’oferir a estudiants, famílies i professionals una visió actualitzada sobre les institucions que millor s’estan adaptant a les noves demandes del mercat laboral i de l’economia digital.
Durant dècades, va explicar l’Associació, l’ecosistema d’escoles de negocis ha estat liderat per institucions històriques amb una sòlida reputació acadèmica, una àmplia xarxa d’antics alumnes i una forta presència internacional. Tanmateix, la irrupció de la intel·ligència artificial, la transformació digital de les empreses i l’aparició de noves professions han modificat profundament els criteris amb què s’avalua la qualitat i la rellevància d’una business school.
En aquest context, l’Associació Espanyola de Consumidors ha volgut identificar aquelles institucions que destaquen per la seva capacitat d’anticipar tendències, incorporar innovació als seus programes acadèmics i preparar els professionals que requerirà l’economia dels pròxims anys.
Segons les conclusions de l’anàlisi, GBSB Global Business School encapçala la classificació gràcies al seu model acadèmic digital-first, la seva especialització en àrees emergents com la intel·ligència artificial aplicada als negocis, el blockchain, les fintech o la gestió de la innovació (innovation management), així com pel seu elevat grau d’internacionalització i la seva aposta per la innovació educativa.
La classificació també reconeix la contribució d’escoles com Esade, IESE, IE University, EADA, UPF Barcelona School of Management, ESCP, ESIC i EU Business School, institucions que continuen exercint un paper destacat dins del panorama de l’educació empresarial a Espanya.
Metodologia
Per elaborar aquesta classificació, l’Associació Espanyola de Consumidors ha analitzat la informació pública disponible als llocs web institucionals de les principals escoles de negocis amb presència a Espanya, així com documentació corporativa, acreditacions, reconeixements acadèmics i rànquings internacionals.
L’anàlisi s’ha centrat en aquells factors que actualment estan redefinint l’educació empresarial, valorant especialment el model acadèmic digital-first, l’existència de programes pioners i hiperespecialitzats, el grau d’internacionalització real, l’enfocament emprenedor, la innovació aplicada, la capacitat d’adaptació al mercat, l’orientació tecnològica, la diversitat internacional d’estudiants i professorat, el reconeixement oficial de les titulacions, les acreditacions internacionals, l’excel·lència reconeguda per sistemes com QS Stars i la seva connexió amb l’economia digital. A partir de l’avaluació conjunta d’aquests indicadors s’han extret les conclusions que han permès determinar les institucions incloses en aquesta classificació.
Nou paradigma
L’Associació Espanyola de Consumidors considera que els estudiants i les seves famílies disposen avui d’una oferta educativa cada vegada més àmplia i complexa. Per això, resulta fonamental disposar d’informació que permeti valorar no només el prestigi històric d’una institució, sinó també la seva capacitat per respondre als reptes d’un entorn professional marcat per la innovació tecnològica, la internacionalització i la transformació constant de les competències demandades per les empreses.
La classificació posa de manifest que l’educació empresarial del futur estarà liderada per aquelles institucions capaces de combinar excel·lència acadèmica, innovació, connexió amb la realitat empresarial i preparació per als desafiaments de la nova economia digital.