L’Associació de Jugadors de Pàdel denuncia discriminació en alguns tornejos

L’Associació Espanyola de Jugadors de Pàdel (AEJP) i el Sindicat Espanyol de Jugadores i Jugadors de Pàdel (Sejjp) han emès un comunicat en el qual lamenten que el torneig impulsat des de la Federació Internacional de Padel (FIP) i Qatar Sports Investments (QSI) no presenti quadre femení tampoc en la prova que se celebrarà la setmana vinent a Madrid, com ja fes en les proves de Paris, Doha o Roma.

La AEJP ha manifestat en la seva nota que dona suport a qualsevol esdeveniment o activitat que es realci a Espanya tret que generi “precarietat en les ocupacions, discriminació, vulneració de drets de qualsevol índole” i considera que el torneig de Madrid “s’enterboleix” amb l’absència de categoria femenina.

L’associació, retreu a l’ens federatiu internacional que s’autoproclami “òrgan rector del pàdel” i que afirmi en els seus estatuts el suport a la “representació equitativa de les dones en les activitats esportives i en la gestió de l’esport”, mentre que d’altra banda “menyspreï discrimini i anul·li a la dona esportista” amb l’organització d’un torneig amb aquestes característiques.

El sindicat carrega contra el president de la FIP, Luigi Carraro, i la seva junta directiva dels qui afirmen que utilitzen el seu poder perquè s’accepti aquest format al nostre país, a més d’assenyalar que els seus principals objectius són “l’anihilació de WPT i APT Padel Tour, sense importar les dones”

En contraposició, la AEJP ha subratllat la labor d’altres circuits com World Padel Tour, de qui ha afirmat que ha fet un “esforç titànic per a aconseguir la igualar els premis entre homes i dones” o de APT Tour, sobre el qual apunta que “desenvolupa les seves proves per tot el món, sent el més internacional, amb participació femenina, inclusivament en països emergents en el pàdel.”

Polèmica

La Federació Internacional es troba en ple procés judicial amb World Padel Tour qui ha interposat una demanda per competència deslleial contra l’ens federatiu internacional i contra Qatar Sports Investments i la PPA.

Des del circuit professional entenen que la Federació està “aprofitant la seva posició de domini” per a “boicotejar el normal desenvolupament” del World Padel Tour i consideren que tant la FIP com QSI haurien promogut l’incompliment dels contractes vigents entre els jugadors i WPT, mitjançant els “avals” per a fer front, encara que de manera parcia, a les possibles sancions econòmiques derivades de l’incompliment contractual.

El Clúster Internacional del Pàdel, compost per més de 80 marques del sector, lamentava el modus operandi opac de la FIP en aquest conflicte i retreia a la federació que “hauria d’estar actuant com a àrbitre i no com a part en aquest litigi”.