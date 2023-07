Las ‘scaleups’ creen 850.000 llocs de feina a Espanya

L’ecosistema de ‘scaleups’ espanyol està en ple procés de maduració, i avui presenta un terreny fèrtil en el qual aquestes empreses impulsen d’una manera protagonista la transformació de l’economia del nostre país.

L’última edició del SouthSummit 2023 va posar de manifest la resiliència i vitalitat d’aquest ecosistema en el mercat espanyol enfront d’altres regions del món. Els indicadors, com l’informe de PWC ‘La contribució socioeconòmica de South Summit a Espanya’, assenyalen que el valor del conjunt de l’ecosistema emprenedor a escala mundial es va reduir en un 2,3% en 2022, mentre que a Espanya va aconseguir augmentar en un 8,6%, arribant a aconseguir els 93.000 milions de dòlars en 2022. A més, i segons els resultats de l’informe de Scaleup Spain Network, en 2022 l’impacte (directe i indirecte) en la creació d’ocupació de les ‘scaleups’ a Espanya va aconseguir les 850.000 ocupacions.

Entre les claus i fortaleses que els joves emprenedors identifiquen per a l’èxit dels seus projectes, el ‘brànding’ especialitzat és un dels pilars més importants, tant per a aplanar el camí, escalar el negoci com per a estimular la progressió d’aquestes companyies.

En aquest sentit, FutureBrand, consultora estratègica i de marca del grup McCann, aporta una visió adaptada a aquest esperit emprenedor. D’una banda, l’enfocament en el llarg termini. Generalment els fundadors de les scaleups són emprenedors joves que han desenvolupat una idea brillant però necessiten suport des del punt de vista de la marca i la comunicació. Han creat un negoci que funciona i que ha crescut ràpid però es troben amb una identitat que no està a l’altura del que són i el que volen arribar a ser. El brànding pot impulsar els resultats alineant la marca amb les seves aspiracions. Treballar de manera conjunta els ajuda a articular què representa la seva marca i per a què està en aquest món, preparant-la perquè arribi més lluny i sigui competitiva a escala internacional.

D’altra banda, la mentalitat emprenedora inherent a aquesta categoria. En el cas d’aquest ecosistema de l’emprenedoria, cal apostar per un enfocament del brànding més jove, àgil i disruptiu. Que abordi el disseny de manera estratègica i prepari a les marques per a expandir-se i viure més enllà d’una interfície o un logotip com en el cas d’urbanitae o bet&deal. Avui, algunes de les marques creades per l’agència ja estan dissenyades amb art generatiu, tenen una col·lecció de NFT en el mercat o aposten per una forma de remuneració que ha passat de l’euro al bitcoin.

I finalment l’enfocament en la Cultura. En aquest sentit, les startups que han aconseguit convertir-se en scaleups, són companyies habitualment creades entre amics, germans, companys. En una primera fase, és fàcil gestionar una Cultura, que és compartida per tots de manera natural. Però quan necessiten incorporar talent, resulta més complex. És aquí on la definició d’un propòsit de marca, uns valors i una personalitat pot funcionar com un imant per a atreure i retenir als equips.

Una de les principals conclusions dels experts del sector que les ‘scaleups’ han d’assegurar-se de comptar amb les estructures, l’equip de treball i els processos correctes per a garantir el seu èxit en la pròxima fase de creixement. I el suport d’una marca construïda a llarg termini pot aportar reconeixement internacional i incrementar la rellevància entre el seu públic objectiu, contribuint significativament a la creació de valor.