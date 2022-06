L‘Art de l’Àsana, el llibre “més complet” per una pràctica profunda de ioga

Coincidint amb el Dia Internacional de Ioga, el pròxim 21 de juny es presenta el llibre “més complet” d’àsanas del Ioga, editat per Amat Editorial, ja que que ‘L’Art del Àsana: 144 Àsanas del Ioga Esenio’ és el primer manual que repassa 144 àsanas bàsiques (postures) des de diferents punts de vista, més enllà de la tècnica física. L’obra no sols dona les claus per a la correcta construcció de cada àsana així com les seves possibles variants, sinó que aprofundeix en la intenció que hi ha darrere de cada postura, i detalles els beneficis tant per al cos físic com emocional.

‘L’Art del Asana’ aborda les postures des d’una visió completament diferent. El llibre és fruit de la intensa sadhana (pràctica personal) de 40 anys del mestre Soma, un yogui que entén l’àsana no únicament com la postura física, sinó com el despertar de la consciència i del pla espiritual.

Soma assenyala que “el ioga ens proporciona gran quantitat de tècniques per a la transformació. Però massa sovint ho identifiquem amb la transformació física -que sens dubte apareix amb la pràctica- i deixem de costat el seu gran llegat: el despertar de la consciència”. Aquest llibre és una eina fonamental perquè el practicant de Ioga evolucioni i vagi més enllà de la pràctica física.

“Perquè el Ioga no persegueix saber o analitzar; sinó ser, experimentar i vibrar, cal aprofitar l’oportunitat de practicar-ho des del coneixement dels ensenyaments ocults que ens atorga cada àsana”, explica Soma, per a qui “L’àsana és un estat en el qual es practica amb el cos, s’executa amb la ment i s’aconsegueix amb l’Ànima”.

‘L’Art del Àsana’ va dirigit tant a professors com a practicants de Ioga, així com a persones amb inquietud espiritual. Al llarg de 600 pàgines, el practicant podrà extreure el coneixement fisiològic, l’explicació detallada de cadascuna de les fases de construcció d’un àsana i els seus beneficis per al cos i l’Ànima. L’estructura és comuna en totes les àsanas que estan classificades en 21 tipologies segons el propòsit o la part principal del cos que treballa (àsanas d’allargament, de força, de relaxació i enllaç, invertits, dempeus en equilibri, etc.).

D’aquesta manera, els practicants podran construir sessions amb sèries que disposin de postures adequades per a una correcta compensació del cos i així planificar de forma equilibrada perquè sorgeixi una sèrie completa i harmònica.

Així mateix, el manual disposa de fotos meravelloses de diferents practicants, en paratges naturals espectaculars, visualitzant variants segons el nivell d’evolució de la pràctica de cada persona, més o menys complexes, per a tots els nivells.

Soma, Xabier Satrustegi (Balda, Navarra, 1952), és un yogui incansable i investigador. Es considera deixeble i aprenent dels mestres yoguis i esenios de la humanitat. Diplomat en Disseny d’Interiors, va iniciar estudis universitaris d’arquitectura i als 25 anys el ioga es va creuar en la seva vida i va veure que el seu camí era un altre tipus d’arquitectura, la de l’ànima humana.

Després d’experimentar diferents línies de coneixement durant 10 anys amb diversos mestres de Ioga, Taitxí, Sufisme, Xamanisme, Rebirthing i Gestalt, va obtenir el títol de professor de Ioga per l’Escola Sadhana i per l’Associació Espanyola de Practicants de Ioga (AEPY).

Maestro de Reiki, en 1997 va fundar l’Escola de Ioga Esenio Witryh (Undués de Lerda, Saragossa) amb la voluntat de servir a tots els que aspiren a progressar en l’àmbit espiritual. Porta més de 20 anys formant professors de Ioga. Fundador de la FEYS (Federació Espanyola de Ioga Satsanga) en 2005, membre, al seu torn, de la Confederació Ibèrica de Ioga i de la Confederació Europea de Ioga. Creador de l’Escola de l’Art d’aprendre a morir en 2016.

‘L’Art del Ásana’ és la quarta publicació de Soma, després de ‘L’Art del Ioga en parella’ (2010), ‘Invocacions: el Ioga de l’ànima’ (2017) i’ Cartes d’un yogui pelegrí’ (2019). Es pot adquirir en: