L’Aràbia Saudita serà la seu dels Jocs Asiàtics d’Hivern de 2029, convertint-se en el primer país d’Àsia occidental a aconseguir-lo. L’escenari que albergarà aquest esdeveniment multiesportiu és el resort de Trojena que s’està construint a la ciutat futurista de Neom, a la vora de la mar Roig, i que s’espera tenir finalitzat en 2026. L’anunci es va produir en una reunió de l’Assemblea General del Consell Olímpic d’Àsia celebrada a Cambodja.

El ministre d’esports saudita, Abdulaziz bin Turki, ha assenyalat que “ens enorgulleix anunciar que hem guanyat la candidatura per a albergar els Jocs Asiàtics d’Hivern de 2029. Això continuarà posicionant al regne com un dels països líders en esport”. S’espera que més de 30 països competeixin en proves esportives que van des de l’esquí alpí fins a l’hoquei sobre gel, passant per l’esquí de fons i el patinatge artístic, entre altres.

El clima desèrtic de l’Aràbia Saudita no ha estat un obstacle per a albergar la competició. Trojena és un projecte emmarcat dins de Neom, l’aposta del país per crear una ciutat futurista de la grandària de Bèlgica, que s’ha dissenyat amb la condició d’oferir activitats turístiques tot l’any. Això inclou 30 quilòmetres de pistes d’esquí a 2.600 metres d’altitud durant els mesos d’hivern. A les possibilitats que se sumen a la candidatura saudita estan les instal·lacions que albergarà Trojena, que inclouran una àmplia gamma d’hotels i oferta d’oci i gastronòmica, així com el fet que el 40% de la població es trobi a un radi màxim de 6 hores gràcies a la proximitat del lloc amb aeroports internacionals.

Trojena forma part de les iniciatives que el Govern de l’Aràbia Saudita està impulsant en el marc de la Visió 2030, un camí amb el qual busca diversificar la seva economia basant-se en els principis de sostenibilitat i qualitat de vida de la comunitat”, entre altres pilars.