L’Aràbia Saudita redefineix l’entreteniment global amb la inauguració de Six Flags Qiddiya City

L’Aràbia Saudita comença el 2026 amb la inauguració de Six Flags Qiddiya City, el nou parc d’atraccions que bat rècords mundials i redefineix l’entreteniment a nivell global. Amb l’obertura de portes el passat 31 de desembre, l’Aràbia Saudita fa un pas més en la seva estratègia Visió 2030, que busca transformar el país i reduir la seva dependència del petroli.
Six Flags Qiddiya City marca un abans i un després amb la primera obertura de Six Flags fora d’Amèrica del Nord. Situat en els voltants de les muntanyes de Tuwaiq, a menys d’una hora de Riad, ofereix una experiència única amb 28 atraccions dissenyades per a satisfer a tota mena de visitants de diferents edats i provinents de tot arreu del món, inclosa també la mateixa Aràbia Saudita.
Entre les seves principals atraccions destaquen diverses que trenquen rècords globals, com Falcons Flight, convertida en la muntanya russa més alta, ràpida i llarga del món, o Sirocco Tower, la torre de caiguda lliure més alta del món. També s’inclouen múltiples atraccions pensades per a tota la família, amb especial atenció a la zona d’entreteniment infantil.
Qidiyya City
Six Flags suposa la primera obertura del megaprojecte Qidiyya City, concebut com a destí global d’esports, entreteniment, cultura i estil de vida. Amb una superfície de més de 360 quilòmetres quadrats, Qidiyya City comptarà amb un total de 70 projectes entre els quals destaquen el parc aquàtic Aquarabia, àrees de esports i gaming, espais culturals, un circuit per a esports de motor, l’estadi Príncep Mohammed Bin Salman i l’únic parc temàtic del món dedicat a Dragon Ball Z.
Altres esports, com el golf, estaran també entre les prioritats de Qidiyya City, continuant l’estratègia de convertir a l’Aràbia Saudita en un centre internacional clau per a aquesta disciplina.
Qidiyya City espera aconseguir un total de 48 milions de visites anuals una vegada que estigui plenament operatiu, amb al voltant de 600 mil residents a la ciutat i la creació de més de 300 mil noves ocupacions directes i indirectes.
Visió 2030
Six Flags i Qidiyya City fan un pas més en la Visió 2030 de l’Aràbia Saudita, l’estratègia nacional que busca convertir al país del golf en un líder mundial no sols econòmic, si no també en àrees com l’entreteniment, la cultura, el turisme i l’esport. Els objectius de desenvolupament busquen reduir la dependència del petroli i diversificar l’economia saudita, al mateix temps que transformen el país. En l’horitzó, l’Aràbia Saudita avança cap a l’obertura de les desenes de projectes de Qidiyya City que marcaran l’agenda mundial durant els pròxims anys.