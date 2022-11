L’Aràbia Saudita participa a la Smart City Expo amb la seva aposta per avançar cap a ciutats més intel·ligents i sostenibles

Una delegació composta per experts en tecnologia i innovació de l’Aràbia Saudita s’ha desplaçat a Barcelona per a participar en la Smart City Expo, l’esdeveniment de referència sobre el futur de les ciutats, que se celebra del 15 al 17 de novembre. En aquest esdeveniment de caràcter internacional on es presenten les novetats i els reptes sobre transformació urbana de potències mundials, l’Aràbia Saudita compta amb un pavelló de la ciutat de Medina, la quarta ciutat més poblada del país.

La seva estratègia de ciutat intel·ligent centrada en l’ésser humà i l’ús de la tecnologia l’han portat a figurar en l’Índex de Ciutats Intel·ligents 2021 de l’Institute for Management Development (IMD), classificant-se com la segona ciutat intel·ligent del país després de la capital, la quarta a nivell regional i la 73a a nivell internacional.

A més de comptar amb un pavelló, el director de dades i innovació de l’Autoritat de Desenvolupament de la Regió de Medina, Abdulrahman Ibrahim, participa també com a ponent en la sessió “Cap a un turisme més ecològic i uns destins més intel·ligents”, on el focus està en les tècniques que permeten avançar cap a un turisme més intel·ligent. En aquest sentit, el Regne de l’Aràbia Saudita destaca que “continua avançant en la seva aposta per modernitzar les seves ciutats i el cas de Medina suposa un exemple de la seva evolució”.

El pavelló consta d’unitats d’exposicions que mostren com es desenvolupa la ciutat intel·ligent de Medina, incloent-hi una representació de la Mesquita del Profeta i de l’Acadèmia Virtual de Medicina, entre altres iniciatives que el sector privat ha aportat a la ciutat amb nombroses solucions intel·ligents.

Entre els organitzadors saudites destaquen l’Autoritat de Desenvolupament de la Regió de Medina, el Ministeri de l’Interior i l’Agència de la Presidència General Afers de la Mesquita del Profeta.

Aquesta trobada entre les principals potències mundials s’emmarca en el compromís del Govern de l’Aràbia Saudita per avançar “cap als objectius de la Visió 2030, el full de ruta que guia el Regne cap a una societat més avançada, intel·ligent i sostenible”.