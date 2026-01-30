King Salman Center for Disability Research (KSCDR) ha obert la convocatòria de la quarta edició del King Salman International Award for Disability Research, un reconeixement internacional dirigit a científics, investigadors i institucions amb aportacions rellevants a l’àmbit de la discapacitat. L’objectiu és impulsar i visibilitzar els esforços científics locals, regionals i globals en discapacitat.
El premi es concedeix en cinc àmbits diferents: ciències mèdiques i de la salut; ciències educatives i psicològiques; rehabilitació i ciències socials; aplicacions tecnològiques en àmbits de la discapacitat (incloent-hi desenvolupaments des de disciplines com ara informàtica o intel·ligència artificial, si compleixen els requisits científics del premi); i accés universal.
Les candidatures es poden presentar a través de centres de recerca especialitzats, departaments universitaris, organitzacions i entitats vinculades a la discapacitat, postulant de forma personal o a proposta de tercers. La producció científica que es presenti ha d’haver estat publicada en revistes revisades per experts i acompanyada de documentació que acrediti el treball en la investigació.
El termini per enviar les candidatures finalitza el 31 de març i es preveu que l’avaluació inicial es dugui a terme fins al mes de maig. Al juliol, els comitès avaluaran els treballs que hagin passat aquest primer filtre per enviar les recomanacions de guanyadors al setembre. L’anunci oficial dels premiats es farà a l’octubre, havent estat seleccionats entre centenars de científics de l’àmbit de la discapacitat a escala internacional.
La dotació total del King Salman International Award for Disability Research puja a dos milions de rials saudites, i cada guardó per branca inclou certificat, trofeu i un premi en metàl·lic de 500.000 rials saudites (133.000 dòlars).
La convocatòria del premi es produeix en paral·lel a altres línies d’actuació al país orientades a la inclusió de les persones amb discapacitat. Entre elles, l’Autoritat per a la Cura de les Persones amb Discapacitat (APD), una entitat governamental creada per coordinar esforços, iniciatives i aliances i promoure investigació i innovació.
Al terreny de l’ocupació, el Ministeri de Recursos Humans i Desenvolupament Social impulsa Mowaamah, un programa d’avaluació i certificació perquè les organitzacions desenvolupin entorns de treball inclusius i accessibles per a persones amb discapacitat. A més, al sector digital, l’Autoritat de Govern Digital desenvolupa el programa d’Inclusió Digital per fomentar l’ús i l’accessibilitat de productes i serveis de govern digital per part de persones amb discapacitat i gent gran.