L’Aràbia Saudita impulsa el lideratge global del sector no lucratiu a través de la diplomàcia pública

Riad va acollir una nova edició del Fòrum sobre el Futur del Sector No Lucratiu a l’Aràbia Saudita, la principal trobada dedicada a analitzar l’evolució i les perspectives de creixement d’aquesta indústria al país.
Centrat enguany en el paper de la diplomàcia pública, el fòrum va reunir més de 4.000 participants entre líders institucionals, representants governamentals i professionals del sector, que van participar en sessions de diàleg i tallers pràctics organitzats per diverses institucions sense ànim de lucre saudites.
Consolidat com la cita més gran del sector a l’Aràbia Saudita, el fòrum va abordar en aquesta quarta edició la rellevància de la diplomàcia pública com a eina estratègica per a impulsar la col·laboració internacional. Les sessions van cobrir temàtiques com l’art i l’esport com a ponts entre cultures, la història de la filantropia saudita a escala global, l’agenda del desenvolupament sostenible més enllà de 2030 i el paper de la diplomàcia en la projecció de la imatge del país en l’exterior.
En línia amb l’enfocament en la diplomàcia pública com una eina fonamental per al sector sense ànim de lucre saudita, que va centrar el fòrum d’aquest 2025, diferents professionals van reflexionar al llarg de la jornada sobre els punts clau de col·laboració entre institucions, govern i organitzacions sense ànim de lucre.
Entre els participants, destaca especialment la participació de Haifa al Mogrin, ambaixadora de l’Aràbia Saudita a Espanya, al costat d’altres figures clau de l’entorn diplomàtic com l’ambaixadora de l’Aràbia Saudita als Estats Units, representants de diferents fundacions, companyies i ministeris de l’Aràbia Saudita.
En la seva intervenció, Al Mogrin va subratllar el paper decisiu de la diplomàcia “en el desenvolupament del sector no lucratiu, en enfortir la seva projecció internacional, ampliar aliances transfrontereres i facilitar l’intercanvi d’experiències que augmenten l’impacte de les iniciatives a escala global”.
Una projecció internacional que cobra especial rellevància en el marc de la Visió 2030, l’estratègia de desenvolupament de l’Aràbia Saudita que busca posicionar al país com a líder a escala global i, en paraules de l’ambaixadora, “promou un model de desenvolupament integral on les institucions governamentals, el sector privat i les organitzacions no lucratives treballen conjuntament per a aconseguir objectius comuns”.