L’Aràbia Saudita es posiciona com a destí vacacional amb 16 vols directes mensuals des de Madrid i Barcelona

Amb l’aixecament de les restriccions cada vegada són més els espanyols que reserven les seves vacances d’estiu més enllà de les fronteres espanyoles i tornen a apostar per destins exòtics com els Estats Units, Dubai o l’Aràbia Saudita. Segons dades recollides per la consultora de recerca de mercats Appinio, el 92% dels espanyols té previst viatjar durant el 2022. Entre els destins en auge per a aquest estiu es troben Espanya, Alemanya, França, el Regne Unit, Unió dels Emirats Àrabs i l’Aràbia Saudita, segons dades del programa de fidelització de Marriott International.

L’Aràbia Saudita va flexibilitzar el mes de març passat l’entrada de viatgers dels Estats Units, el Regne Unit i els països de l’espai Schengen de la Unió Europea (UE). La recuperació del programa de visats pel país de la península aràbiga suposa obrir les portes als viatges després de les restriccions imposades a causa de l’evolució durant els últims dos anys de la pandèmia de la covid-19.

L’Aràbia Saudita compta amb 16 vols directes al mes que connecten les ciutats de Madrid i Barcelona amb els principals centres turístics i de negocis del país àrab, com són la capital Ryad i la ciutat de Jeddah. A aquestes connexions cal sumar-li a més els vols amb una escala des de la ciutat de Màlaga, que permeten connectar un hub turístic i de negocis com és la ciutat andalusa amb l’Aràbia Saudita.

D’aquesta manera, l’Aràbia Saudita despunta així com una aposta turística per als pròxims anys, no en va el sector hoteler està apostant a la regió com a destinació de luxe: la cadena Marriott va anunciar recentment l’obertura de 4 nous hotels a la regió per al 2023 i la cadena Six Sense obrirà un nou hotel a finals del 2022, el Six Senses Southern Dunes, The Xarxa Sigui. Aquest complex, amb 76 unitats d’allotjament, destacarà pel seu enfocament arquitectònic, retent homenatge a la cultura de l’antic imperi nabateu, un poble dedicat al comerç de seda, encens i altres mercaderies de luxe.

L’experiència del desert i la seva posada en valor com a paisatge singular seran una altra de les bases d’aquesta propietat. A més, Armani Hotel & Resorts va anunciar la construcció d’un nou complex a la ciutat de Diriyah, una àrea que s’està desenvolupant com un destí cultural i d’estil de vida de nivell internacional, inspirat en l’herència del Regne de l’Aràbia Saudita.

A les portes de l’estiu, diverses fonts del sector apunten al 2022 com l’any de la recuperació turística. Sense anar més lluny, Espanya va flexibilitzar les condicions d’entrada al país dissabte passat, permetent als viatgers procedents de països extracomunitaris accedir al país amb un certificat de vacunació, de recuperació o un certificat de diagnòstic negatiu.