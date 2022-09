L’Aràbia Saudita és la destinació turística que més creix del G20

L’últim baròmetre de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), va indicar que l’Aràbia Saudita és la destinació turística que més creix dins del Grup dels Vint (G20). El regne saudita es desmarca del rànquing de les economies del G20 amb un creixement del 121%, impulsat per la peregrinació a la Meca, la qual cosa reflecteix la considerable inversió del país en turisme i la preparació del seu sector turístic per al futur. A l’Aràbia Saudita li segueixen Turquia (+0%) i Espanya (-8%), en segon i tercer lloc.

Segons les dades de la OMT, les arribades de turistes internacionals gairebé es van triplicar de gener a juliol de 2022 (+172%) en comparació amb el mateix període de 2021, la qual cosa implica que el sector turístic mundial ha recuperat pràcticament el 60% dels nivells prepandèmia.

Per regions, Orient Mitjà és la que mostra una recuperació més ràpida. Les arribades internacionals es van multiplicar gairebé per quatre entre gener i juliol de 2022 (+287%), superant els nivells prepandèmics el mes de juliol per l’impuls de l’Aràbia Saudita.

Altres països que, més enllà del continent asiàtic, superen les xifres de 2019 són les Illes Verges dels Estats Units (+32%), Albània (+19%), Sint Maarten (+15%), Etiòpia i Hondures (tots dos +13%), ademá d’Andorra (+10%), entre altres.

El ministre de Turisme de l’Aràbia Saudita, Ahmed Al Khateeb, va indicar que “el reconeixement dels assoliments de l’Aràbia Saudita en el Baròmetre del Turisme de la OMT és una fita clau en la nostra extraordinària recuperació i gran part de l’èxit radica en l’enfocament múltiple dels nostres dirigents per a gestionar la pandèmia i accelerar el ritme de recuperació del sector”.

El turisme és un pilar clau de la Visió 2030 de l’Aràbia Saudita, amb la qual el regne busca que aquest sector contribueixi al 10% del PIB en 2030 i creï un milió de llocs de treball.

El baròmetre de la OMT fa un seguiment periòdic de les tendències turístiques a curt termini per a oferir als agents turístics mundials una anàlisi actualitzada del turisme internacional.

L’informe es publica quatre vegades a l’any i inclou una anàlisi de les últimes dades sobre les destinacions turístiques i els mercats emissors.