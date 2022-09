L’Arabia Saudita es converteix en capital mundial de la IA

L’Aràbia Saudita acull la segona edició de la Cimera Mundial d’Intel·ligència Artificial (IA) del 13 al 15 de setembre a Riad. Aquesta cita reuneix a al voltant de cent personalitats de l’esfera política, experts del sector i líders d’opinió de tot el món per a debatre sobre el poder de la IA, la seva influència i el seu futur, així com la seva aplicació en diferents àmbits.

Sota el lema ‘Intel·ligència Artificial per al bé de la humanitat’, el cim s’estructura en tres jornades: la IA en el sector públic, el privat i les futures generacions.

Durant tres dies, la capital saudita es convertirà en l’escenari on conversar sobre la IA per a resoldre problemes complexos i potenciar empreses de múltiples àmbits.

Des del medi ambient a l’el transport i les ciutats intel·ligents, passant per l’atenció sanitària i la cultura, entre altres, l’esdeveniment busca analitzar el potencial d’aquesta tecnologia amb l’última fi de transformar la societat.

Entre els ponents que passaran pel cim es troben referents mundials com Seth Dobrin, director de IA en IBM; Anna Patterson, sòcia directora de Gradient Ventures (Google); o Carl Benedikt, director fundador del Programa ‘Futur del Treball’ a l’Oxford Martin School (Universitat d’Oxford).

També assistiran personalitats pioneres per al teixit empresarial i social de l’Aràbia Saudita, com Amin Nasser, president i CEO de Saudi Aramco; i Bedour Alrayes, vicepresidenta del Programa de Desenvolupament de Capacitats Humanes de la Visió 2030 del regne, entre altres líders del món tecnològic i polític internacional.

Aquest esdeveniment s’emmarca en l’aposta de l’Aràbia Saudita per convertir-se en un referent en digitalització i desenvolupament tecnològic. El país aspira a ser un dels cinc primers a nivell mundial en IA i per a això treballa per a crear 25.000 llocs de treball entorn de la ciència de dades i la IA abans de 2030.