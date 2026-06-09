En línia amb l’esperit del Dia Mundial del Medi Ambient, designat per Nacions Unides cada 5 de juny per a destacar la importància de la protecció ambiental per al benestar de les societats i el desenvolupament econòmic, l’Aràbia Saudita promou la seva agenda verda com una contribució nacional als desafiaments climàtics globals i com una aposta per un model de creixement més sostenible.
El país reafirma el paper central de la sostenibilitat en el seu procés de transformació nacional, impulsat per l’estratègia Vision 2030. L’Aràbia Saudita avança així en una nova etapa de desenvolupament en la qual la protecció del medi ambient, la transició energètica, la millora de la qualitat de vida i la diversificació econòmica s’integren com a pilars de futur.
Entre les principals iniciatives destaca la Saudi Green Initiative, llançada en 2021, que articula els esforços nacionals d’acció climàtica entorn de tres grans objectius: reducció d’emissions, repoblament i protecció d’àrees terrestres i marines. La iniciativa recolza a més l’ambició saudita d’aconseguir la neutralitat d’emissions en 2060 mitjançant l’enfocament d’economia circular del carboni.
En l’àmbit urbà, Green Riyadh representa un dels projectes mediambientals més rellevants de la capital saudita. Llançat en 2019, té com a objectiu convertir Riad en una de les 100 ciutats més habitables del món, ampliant l’accés a zones verdes, millorant la qualitat de l’aire i elevant el benestar dels seus residents. El projecte preveu plantar 7,5 milions d’arbres a la ciutat fins a 2030, en parcs, carrers, col·legis, mesquites, universitats, centres sanitaris i espais públics.
La transformació sostenible també s’estén al turisme. Xarxa Sigui Global, un dels grans projectes associats a Vision 2030, cerca situar al país com a referent internacional en turisme regeneratiu, combinant desenvolupament econòmic, protecció d’ecosistemes i conservació dels recursos naturals del Mar Roig. A la seva finalització en 2030, el destí tindrà 8.000 habitacions en 50 hotels i 1.000 propietats residencials, sota un model orientat a preservar i posar en valor el patrimoni natural saudita.
Aquests projectes s’emmarquen en una visió més àmplia de país: diversificar l’economia, reduir la dependència del petroli, desenvolupar nous sectors estratègics i millorar la qualitat de vida de ciutadans i residents. Una estratègia que està transformant l’Aràbia Saudita mitjançant iniciatives, programes i projectes de gran escala dirigits a modernitzar sectors clau del país.
A través de Vision 2030, l’Aràbia Saudita indica que avança així cap a un futur en el qual innovació, sostenibilitat i desenvolupament econòmic convergeixen per a preservar els recursos naturals, millorar els entorns urbans i reforçar el seu compromís amb l’acció climàtica.