L’Aràbia Saudita avança en la seva estratègia de transformació digital

En un context en el qual les potències mundials estan a l’avantguarda dels últims avanços en digitalització i Intel·ligència Artificial, una delegació composta per líders governamentals de l’Aràbia Saudita en el camp digital participa en el Gartner IT Symposium/Xpo 2022, que té lloc del 7 al 10 de novembre a Barcelona, per a donar a conèixer la seva experiència en transformació digital i, al seu torn, informar-se de les millors pràctiques globals en el major esdeveniment mundial de Tecnologia de la Informació (TU).

Amb un pavelló propi, els prenedors de decisions en la transformació digital de l’Aràbia Saudita promouen la presència del Regne en el mapa digital mundial a través de l’exposició ‘Aràbia Saudita digital’, organitzada per l’Autoritat del Govern Digital (DGC, per les seves sigles en anglès), en la qual reflecteix el lideratge del país en transformació digital, mostrant les bones pràctiques dutes a terme i els assoliments obtinguts en termes de govern digital.

A més, diversos líders saudites participen en diferents panells per a compartir la seva experiència. És el cas de la directora executiva del Centre d’Excel·lència en Salut Digital del Ministeri de Salut i directora executiva provisional de l’Hospital Virtual de Salut, Mona Al-Subaie, que participa en la sessió interactiva ‘Hospital Virtual de Salut: una nova dimensió de l’atenció de salut fora de les fronteres’ ; així com el sotssecretari adjunt del Ministeri de Justícia per als Serveis d’Aplicació, l’enginyer Salman Al-Otaibi, que exposa el seu punt de vista en ‘El futur dels sistemes de justícia electrònica: l’experiència de l’Aràbia Saudita’.

Els organismes governamentals de l’Aràbia Saudita que estan representats en l’esdeveniment van des del Ministeri de l’Interior, el Ministeri de Salut, el Ministeri de Justícia, el Ministeri d’Inversions, l’Autoritat Saudita de Dades i Intel·ligència Artificial, l’Autoritat Saudita de Turisme, l’Autoritat Saudita de Desenvolupament de les Exportacions i l’Autoritat de desenvolupament de la regió Medina fins al Centre Nacional dels Sistemes de Recursos Governamentals.

La digitalització és un element fonamental per a aconseguir els objectius de la Visió 2030, el full de ruta amb la qual el Govern de l’Aràbia Saudita busca diversificar la seva economia. En aquest marc, promou la unitat digital entre les entitats governamentals, fomenta la innovació i el negoci, contribueix al desenvolupament de les empreses digitals locals amb la finalitat d’aconseguir els objectius de la ‘Visió 2030’, a més de potenciar la cultura digital de la societat i crear aliances per a un major coneixement digital i econòmic, ja sigui amb iniciatives locals o internacionals.