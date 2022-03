Laporta tancarà les negociacions amb CVC “durant aquest exercici”

El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, reconeix que “s’està negociant amb CVC i s’està intentant fer la quadratura del cercle perquè hi ha diversos aspectes a considerar en cadascuna de les palanques que tenim per a sanejar la situació econòmica”. I tot en un termini de dos mesos ja que insisteix que “cal fer-lo, segons el pla estratègic, durant aquest exercici. Dediquem cada dia moltes hores, treballem a gust i espero que arribin els resultats”.

En aquestes declaracions de Laporta a Món Esportiu, analitza la situació econòmica del club, la necessitat de generar nous ingressos i l’acord amb Spotify que els socis han de ratificar en l’Assemblea del pròxim diumenge dia 3 d’abril.

Reconeix l’avanç de les converses amb el fons d’inversió CVC per a intentar arribar a un acord, tal com ja han fet la majoria dels clubs de LaLiga, excepte el Barcelona, Reial Madrid i Athletic Club. De fet el club ja va ser present en les jornades de treball de LaLiga impuls el mes passat compartint amb els objectius i full de ruta del projecte amb la resta de clubs adherits

El Barcelona, amb aquest acord persegueix aconseguir el màxim d’ingressos possibles que és “el nostre principal objectiu. Això vol dir que cal generar ingressos i que no podem generar més deute tret que sigui a un tipus d’interès menor. Aquesta és la nostra prioritat perquè veiem que el tema esportiu l’anem canalitzant. Hem de fer un equip competitiu no sols en futbol sinó també en les seccions i en el femení”.

El seu objectiu és revertir una situació econòmica heretada i treballar amb l’horitzó de sanejament a final de la pròxima temporada, però que la que ve també “haurem d’estrènyer-nos el cinturó”, va assenyalar.

En relació amb l’acord amb Spotify, considera que “és un dels millors del món en esponsorització de la samarreta d’un club de futbol i dels ‘naming rights’ de l’estadi, per no dir el millor”. No va voler donar les xifres de l’acord, encara que s’especula amb la quantitat de 275 milions per quatre anys incloent tot, perquè “hi ha un acord de confidencialitat, com en tants contractes que se signen entre empreses privades, no imposada pel Barça. Signem amb una companyia coneguda, que cotitza en borsa, que ens vincula a la música, la qual cosa és una bona unió per a les dues parts. Però quant al contracte, a les xifres, Spotify ens ha demanat, sota acord de confidencialitat, que no les fem públiques”.

“Hem passat una pandèmia, una època d’una gestió que no ha estat l’apropiada i ara estem recuperant-nos. Si el 0-4 amb el Reial Madrid va ser la confirmació que anem pel bon camí, signar per Spotify també és una reconfirmació que anem per molt bon camí”, va concloure Laporta.