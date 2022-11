L’any 2022 destaca per les innovacions en l’àmbit de la farmàcia

2022 ha estat un any en què novament la covid i la seva vacuna ha continuat sent objecte de debat després de la intervenció de la portaveu de Pfizer en el Parlament Europeu i la previsible autorització al novembre de la vacuna espanyola contra el coronavirus, Hipra, però on també s’han produït novetats rellevants en l’àmbit de la farmàcia.

Quant a tendències, un estudi recent promogut pel Consell General de Farmàcia ‘El paper de la farmàcia del futur’ conclou que el 90% dels espanyols considera necessària una major integració entre les farmàcies i l’Atenció Primària.

En matèria d’innovació i en l’àmbit neurològic l’aprovació per part de la Aemps i la EMA d’un nou fàrmac per al tractament de pacients amb alzheimer pot suposar un canvi de paradigma; es tracta de l’únic tractament fins avui: Lecanemab.

2022 també ha estat l’any de resoldre una situació excepcional amb el registre de medicaments homeopàtics; en l’actualitat hi ha més de 1000 medicaments homeopàtics registrats per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) el que suposa la pràctica totalitat dels medicaments presentats per a registre.

La indústria farmacèutica no és aliena al difícil context socioeconòmic i, per a evitar possibles desproveïments, des de la Aemps s’ha creat un llistat de 508 medicaments estratègics per al sistema sanitari.

I ha estat un any marcat per les notícies entorn de la salut mental i com es viu des de la farmàcia amb l’augment d’un 10% en la venda d’antidepressius, segons l’Observatori del Medicament; fa només uns dies la Federació Empresarial de Farmacèutics Espanyols (FEFE) va publicar dades de la venda de medicaments en 2021 que assenyalaven els analgèsics i tranquil·litzants com els més consumits en aquest any.