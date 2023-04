Lanjarón llança una cançó sobre la cultura “extraordinària” d’Andalusia

Aquest dijous, pocs dies abans de l’inici de la celebració de la Fira d’Abril, Lanjarón i Mëstiza presenten la cançó ‘Origen’ en un esdeveniment organitzat per la marca al recinte Maquiavel, a Sevilla. El llançament d’aquesta peça s’emmarca dins de la iniciativa de Lanjarón de recuperar la veu d’un dels poetes més coneguts al panorama andalús, Federico García Lorca. Una veu de la qual no hi ha registres.

Per a la composició del tema, el duet de DJ’s i productores musicals Mëstiza s’ha inspirat en melodies i sons que caracteritzen la terra i arrels úniques que van veure néixer Lorca, Andalusia.

La combinació de música electrònica, ritmes flamencs, el so de l’aigua i les veus dels andalusos recol·lectades fan valdre la cultura “extraordinària” que uneix tots els andalusos.

La marca acompanya aquesta presentació amb un videoclip que ha estat rodat als cims més alts de Sierra Nevada, a Granada, on neix la seva aigua, donant així veu al poeta com mai s’ha fet.

Al Dia d’Andalusia, Lanjarón va convidar tot el poble andalús a participar en la seva campanya recitant un dels poemes més coneguts de Llorca: ‘Aigua, on vas?’. Al llarg d’un mes, la marca ha rebut la veu de tots els andalusos que han volgut reivindicar així el seu orgull de pertànyer a unes arrels tan úniques per tenir la possibilitat de formar part d’una cançó que ret homenatge a una de les figures més populars d’Andalusia.

“Ens sentim orgullosos de poder presentar al públic un projecte en què fa molts mesos que treballem. Gràcies a la col·laboració de totes les persones del nostre equip i Mëstiza, aquesta cançó pot ser avui escoltada per tots els andalusos. Una peça que hem creat per i per a ells. La iniciativa va sorgir del pensament que havíem de fer alguna cosa que connectés l’origen extraordinari d’Andalusia i la nostra aigua amb la cultura andalusa i les arrels úniques. I quina manera millor que fer-ho amb una campanya que recupera la veu d’un símbol andalús, alhora que posem en valor l’entorn natural i de màxima puresa del que sorgeix la nostra aigua. Tant a Lorca com a Lanjarón ens uneix un llegat i un origen únic”, explica Alexandra Montañes, directora de màrqueting d’Aguas de Danone Iberia.

“Formar part d’aquesta iniciativa i poder recuperar la veu de Llorca ens omple d’alegria. Hem compost aquesta cançó cuidant al detall cadascuna de les veus presents, i fusionant tots els elements sonors perquè el poble andalús pugui connectar instantàniament amb la peça. Tenim una gran connexió amb aquesta terra, la seva cultura i art i, des que ens embarquem en aquesta aventura, ens hem sentit encara més connectades amb Andalusia. Esperem que aquest tema pugui arribar al cor de tots els andalusos, així com arribat al nostre i al de tot l’equip de Lanjarón”, assenyala Mëstiza.

“Quan vam descobrir que no existia cap enregistrament de la veu de Llorca no donàvem crèdit, com podia ser? I aquí va néixer la llavor del projecte. Calia recuperar-la Com? Doncs des de la veu del poble andalús, el poble, les arrels, l’origen. I és que cada vegada que un andalús o andalusa recita un dels seus versos recupera aquesta veu que no està enregistrada, però existeix. Lorca no només està vinculat a Andalusia, Lorca està vinculat a Lanjarón i la seva extraordinària aigua. Així que ho teníem tot, només faltava donar-li una manera. Una manera que connectés l’origen i les arrels amb el present. I aquí teníem qui ens podia fer el matx perfecte: Mëstiza”, declara Jordina Carbó, directora creativa executiva de VMLY&R, agència creativa del projecte.

Amb la seva taula de barreges, Mëstiza i l’equip de Lanjarón es van traslladar als cims de Sierra Nevada a Granada per gravar el videoclip de la cançó ‘Origen’. L’aigua i les muntanyes, les veus de tota Andalusia i la música de Mëstiza són el trinomi protagonista d’aquest vídeo, que busca evocar la puresa única del lloc on sorgeix l’aigua Lanjarón.

“Volem aproximar els nostres orígens i arrels a tots els andalusos. A través del videoclip, aconseguim transmetre el que per a nosaltres significa ser una aigua mineral natural i de màxima puresa que neix a dalt de tot de Sierra Nevada, i el que simbolitza tenir un origen andalús”, exposa Alexandra Montañes. Lanjarón acompanya l’estrena de la cançó amb una col·lecció de 5 ampolles amb un disseny exclusiu que compta amb tots els elements que identifiquen la personalitat i el caràcter d’Andalusia i Mëstiza. Els ventalls, la música, el sol i les mans són només alguns dels gràfics que conformen la nova imatge de les ampolles.

“Una edició especial que realça la cultura i l’origen de la marca. Hem treballat aquests dissenys amb molt d’afecte, per aconseguir transmetre la passió que sentim per casa nostra”, indica Alexandra Montañes.

Aquesta col·lecció estarà disponible tant a les grans superfícies i als supermercats com al canal Horeca, decorant així totes les ampolles de 75cl de la marca.