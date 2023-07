L’anàlisi de riscos 5G d’Europa es basaria en factors geopolítics

L’anàlisi duta a terme per la Comissió Europea per a determinar que companyies suposen un alt risc per al desenvolupament del 5G a Europa és secret, així ho ha assenyalat un portaveu de la CE a la publicació alemanya ‘Golem’: “Les avaluacions de risc dels diferents estats membres tampoc poden compartir-se ni vincular-se”, va explicar. El mitjà germànic destaca que aquest responsable de l’organisme europeu no respon amb “dades tècniques” a les preguntes sobre l’anàlisi que classifica a la tecnologia de companyies com Huawei o ZTE més perillosa que la dels seus competidors europeus.

En l’informe publicat recentment per la Comissió Europea, que actualitza les recomanacions o caixa d’eines (toolbox) per als països membres, simplement es fa referència a criteris generals com que “un proveïdor estigui exposat a interferències d’un país i legislació no pertanyent a la UE”. ‘Golem’ recull que el portaveu de la CE no va respondre sobre quines lleis xineses suposen una amenaça per a la integritat de les xarxes 5G europees. El mitjà a més assenyala que “no hi ha proves concretes” en aquests documents de fins a quin punt aquests vincles existeixen realment en les empreses ara classificades com a proveïdors d’alt risc i com s’analitzen.

En la mateixa línia es va manifestar Huawei en un comunicat oficial en destacar que “els comentaris de la Comissió Europea no es basen en una avaluació verificada, transparent, objectiva i tècnica de les xarxes 5G”. L’avaluació discriminatòria del HRV (proveïdor d’alt risc) no s’aplicarà a cap companyia “sense un procediment justificat i una audiència adequada”.

Per part seva, ZTE va indicar que aquestes recomanacions “no semblen respondre a cap risc específic. Els nostres productes compleixen amb tots els estàndards tècnics i reguladors en els Estats de la UE i no s’ha presentat evidència fins avui que suggereixi el contrari”.

En aquest sentit, el ministre polonès de Digitalització, Janusz Cieszynski, va qualificar en l’edició polonesa de ‘Business Insider’ com a “pressió informal” sobre els proveïdors les últimes recomanacions de la CE. Es tracta d’un “comportament perillós” perquè la Comissió Europea abandona així el seu “marc jurídic clarament definit”. I va advocar per anàlisi de riscos que no barregin “política i tecnologia”.