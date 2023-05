L’America’s Cup vol recuperar per Barcelona “l’esperit” dels Jocs del 92

A menys de dos mesos perquè el gruix d’equips participants en la 37a edició de l’America’s Cup Barcelona 2024 desembarqui a Barcelona, la presència i la influència del trofeu més antic de l’esport mundial en la realitat quotidiana de la ciutat segueix fent-se cada cop més palpable. Tant és així que Grant Dalton, CEO de l’entitat organitzadora America’s Cup Event (ACE) i de l’equip Defensor del trofeu, Emirates Team New Zealand, ha estat distingit per l’associació Sport Cultura Barcelona amb el premi a l’Esport 2022.

D’aquesta manera, el principal artífex de la designació de la capital catalana com a seu del tercer esdeveniment esportiu en audiència a escala global passa al palmarès d’aquest guardó a atletes com Alèxia Putellas (2021), Lionel Messi (2019) i Marc Márquez (2018) en una prestigiosa nòmina de vencedors que inclou a més altres figures com Xavi Hernández i Rafa Nadal, entre d’altres.

Després de citar els seus predecessors, als quals va considerar com a “referents”, Dalton també va posar èmfasi en el seu discurs d’agraïment a un dels principals propòsits de l’America’s Cup: recuperar per a Barcelona “l’esperit olímpic dels Jocs del 1992”.

“Per nosaltres és molt important recuperar aquestes sensacions”, va afirmar el regatista neozelandès, que va considerar “un honor” rebre el premi de mans del president del Reial Club Nàutic de Barcelona, Jordi Puig. “Gran part d’aquest èxit gira al voltant de la nostra relació sòlida amb el RCNB i el seu equip”, va afegir.

UNZUÉ

La nòmina de premiats dels premis Sport Cultura Barcelona es va completar amb figures de la talla de la cineasta Carla Simón, a la categoria ‘Cultura’ i el director i compositor Antoni Ros-Marbà, a la categoria ‘Trajectòria’, així com l’exfutbolista , exentrenador i activista per la millora de la qualitat de vida dels malalts d’ELA, Juan Carlos Unzué, Menció Especial del Jurat.

A la seva intervenció, el president de l’Sport Cultura Barcelona, Albert Agustí, ha remarcat el paper únic de l’entitat, impulsada per Joan Antoni Samaranch el 2004 amb la idea de donar veu a les grans entitats culturals i esportives davant l’opinió pública i l’administració, i l’objectiu de fomentar el diàleg entre les institucions.