L’America’s Cup aspira a instaurar nous estàndards d’audiència a Barcelona

Més enllà de la competició esportiva, l’America’s Cup és també sinònim de les tecnologies més capdavanteres. Una “carrera espacial”, segons l’ha definit el seu responsable de Televisió, Stephen Nuttall, en la qual cada participant requereix un equip d’enginyers i de disseny per a aconseguir l’anhelat èxit i alçar el trofeu més antic del planeta. En el marc del fòrum de transformació digital i tecnològica de l’esport PRO Sportstech celebrat a Barcelona, Nuttall ha revelat algunes de les innovacions tecnològiques que podran gaudir els espectadors de les Challenger Selection Sèries i del Match Final, que es disputaran en la capital catalana entre els mesos d’agost i octubre de 2024.

És el cas del sistema 4K HDR, un estàndard visual que millora la qualitat de la imatge, augmentant la seva nitidesa i definició, i “acostant encara més l’acció” als milions d’espectadors que seguiran la pròxima edició de la America’s Cup des de les seves cases, a través dels seus dispositius electrònics, o des de les pantalles gegants que s’instal·laran a les platges del Front Marítim. “A Barcelona continuarem apostant pels estàndards visuals més alts”, ha assegurat. “La retransmissió en 4K HDR serà un repte important, ja que la competició té lloc en l’aigua i no en un circuit o en un estadi, i totes les càmeres són sense fils”.

Nuttall va destacar la capacitat de la America’s Cup per a renovar-se en cada edició, malgrat la seva longevitat, ja que va ser fundada en 1851. Aquesta evolució és especialment notable en el camp audiovisual i en qüestions com l’àudio, el vídeo i els gràfics. “Al no existir un estadi físic, la cobertura de la America’s Cup ha de facilitar als espectadors la comprensió de qui va al capdavant i per què. La competició i els seus equips són tremendament innovadors i nosaltres hem de fer el mateix. Cap de les tecnologies de retransmissió que es van utilitzar a Auckland s’empraran a Barcelona”.

Objectiu en audiència

A més de reiterar l'”enorme complexitat” de produir i distribuir el senyal en un mitjà en constant moviment com és l’aigua i en condicions meteorològiques canviants, Stephen Nuttall va posar l’accent en un altre gran repte: el desig de la competició de superar els 942 milions d’espectadors que va registrar l’última edició a Auckland (Nova Zelanda) en 2021.

“Volem arribar a la màxima audiència possible, i créixer un 50% de cicle en cicle”, va aventurar. Perquè la America’s Cup sigui oberta i accessible a tots, l’esdeveniment treballa amb les principals cadenes en obert i de pagament i ofereix accés gratuït als seus continguts a través de la seva pàgina web i els seus canals oficials en les xarxes socials. Aquest compromís està en línia amb l’elecció de Barcelona com a seu, “una gran ciutat mundial que permetrà als espectadors veure tota l’experiència de la America’s Cup des de la platja, a poc més de 100 metres” del camp de regates.

Per a completar el repàs a l’estratègia audiovisual de la 37a America’s Cup Barcelona 2024, Nuttall també va al·ludir a la sèrie documental entre bastidors que es rodarà en col·laboració amb els productors de títols d’èxit com ‘Top Gun: Maverick’, T’he Last Dansi’ i ‘Free Sol’. “De la mateixa manera que ‘Free Només’ és una pel·lícula d’escalada que va més enllà de l’escalada, la sèrie de la America’s Cup Barcelona 2024 transcendirà molt més allà de la vela”, va dir.