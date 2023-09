L’America’s Cup accelera la implantació de l’hidrogen verd al sector nàutic

L’America’s Cup accelerarà la implantació de l’hidrogen verd en el sector nàutic català gràcies a l’aliança tecnològica amb l’agència ACCIÓ, que es dedica a fomentar la competitivitat de l’empresa catalana, que forma part del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l’objectiu de la qual és impulsar la participació d’entitats locals en els esdeveniments en els quals estigui implicada l’America’s Cup a través dels avanços tecnològics com l’aplicació de l’hidrogen verd en el sector nàutic.

Un dels avanços més importants en aquest àmbit ha estat el desenvolupament del ‘Chase Zero’ per part de l’equip neozelandès. Es tracta d’un vaixell de suport amb foils que es propulsa mitjançant hidrogen. Cal destacar que aquest element no produeix emissions i la seva aplicació pot servir per a aconseguir implementar una nova energia sostenible en el sector nàutic. A més, aquest model pot aconseguir velocitats de més de 50 nusos (uns 93 km/h).

Aquesta col·laboració implicarà empreses locals en la implantació de model sostenible aconseguint així que la demanda que l’esdeveniment generarà sigui coberta per la indústria local de la mà de ACCIÓ.

Una de les companyies locals que proveirà a l’organització i als equips de la America’s Cup és Air Products, que operarà a través de la seva filial local Carburs Metàl·lics. Serà el proveïdor oficial d’hidrogen de la competició. Aquesta empresa, que treballa en el sector dels gasos industrials des de fa més de 100 anys, compta amb instal·lacions a Cornellà de Llobregat i més de 600 empleats en tot el país.

Air Products ja ha fet el primer pas perquè la 37a America’s Cup sigui sostenible instal·lant una estació mòbil de proveïment de carburant d’hidrogen feta a mida al costat de la base del Emirates Team New Zealand en el Port de Barcelona, on els vaixells de suport repostaran amb l’ajuda dels tècnics de la mateixa entitat.

“Avui es concreta un nou pas en l’aposta per la descarbonització del Port de Barcelona. L’hidrogen és un dels combustibles de futur que han de convertir al marítim en un sector amb zero emissions. I en el Port de Barcelona som catalitzadors de tots aquells projectes que, com aquest, han de permetre’ns accelerar la transició energètica per a aconseguir l’objectiu de ser un port neutre en emissions”, va destacar el màxim mandatari del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va dir sobre aquest pacte i les noves oportunitats que obre aquesta col·laboració que “l’objectiu del Govern és que la Copa Amèrica tingui un impacte socioeconòmic que vagi més enllà de la celebració de l’esdeveniment i que suposi un important retorn econòmic i en forma de creació de llocs de treball”.

Per part seva, el CEO de America’s Cup Event, Grant Dalton, va valorar que aquest acord “des del principi ha estat evident que les entitats amfitriones de la 37a America’s Cup a Barcelona, han reconegut les importants oportunitats que ofereix la celebració de l’esdeveniment, més enllà de l’espectacle esportiu, com és el ‘Chase Zero’, el vaixell de suport ecològic impulsat per hidrogen desenvolupat per Emirates Team New Zealand. La innovació i la tecnologia estan en l’ADN de la America’s Cup, igual que la superació dels límits de la sostenibilitat, i aquesta emocionant col·laboració amb ACCIÓ és un exemple d’un flux pràctic sobre com la tecnologia de l’esdeveniment impulsarà l’ecosistema empresarial local de tecnologia i recerca”.