L’Alt Representant per a l’Aliança de Civilitzacions manté una audiència amb el Gran Aiatol·là Ali al-Sistani a l’Iraq

L’Alt Representant per a l’Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides (Unaoc), Miguel Ángel Moratinos, acompanyat per la Representant Especial del Secretari General per a l’Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, han mantingut una audiència amb el Gran Aiatol·là Ali al-Sistani a la ciutat iraquiana de Najaf.

L’Alt Representant Moratinos va elogiar “la saviesa i la compassió de La seva Eminència” i va expressar com n’estava de commogut per “l’enfocament moderat i les constants crides al respecte mutu i la unitat perquè prevalguin en suport de la diversitat i la coexistència pacífica”.

En recordar la reunió entre el Papa Francesc i el Gran Aiatol·là Ali al-Sistani el passat 6 de març de 2021, l’Alt Representant i La seva Eminència van intercanviar punts de vista sobre la importància del diàleg interreligiós i intrareligiós, que es troba en el nucli del mandat de la Unaoc. Moratinos ha estat l’única personalitat internacional que ha rebut després de la visita del Papa.

L’Alt Representant Moratinos també va presentar el ‘Pla d’Acció de les Nacions Unides per a salvaguardar els llocs religiosos: en unitat i solidaritat per a un culte segur i pacífic’, desenvolupat en 2019 després dels atacs de Christchurch a Nova Zelanda. També a l’Iraq, els fidels i els llocs sagrats han patits situacions difícils, recorda Moratinos.

El Pla d’Acció fomenta “els principis bàsics de la humanitat, la compassió i la tolerància, per a garantir que les persones puguin practicar la seva fe i observar els seus rituals en pau”. A aquest efecte, és necessari que els llocs religiosos i els llocs de culte i contemplació siguin refugis segurs.

Llançat en 2019, l’Alt Representant va presentar el Pla d’Acció al Papa Francesc i al Gran Imant d’Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Amb aquesta última reunió, “tres importants líders religiosos representats a través del Vaticà, el Caire i Najaf, s’han compromès amb el Pla”, assegura Moratinos. L’Alt Representant va estendre la seva “plena col·laboració i suport a qualsevol esforç que contribueixi a construir una societat pacífica, justa i cohesionada basada en el respecte mutu i la dignitat humana”.