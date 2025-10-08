PUMA i LALIGA VS han impulsat el projecte ‘Aquí es juga a jugar’ que tindrà com a referent a Dracs de Llavapeus i sumarà la participació d’altres sis clubs de tota Espanya. La iniciativa cerca promoure el futbol basi com un refugi lliure d’odi i pressió per als nens que el practiquen.
La pressió que a vegades recau sobre els nens i les nenes pot desvirtuar el sentit del futbol basi i transformar el que hauria de ser una via de fuita en una font de tensió. Aquesta afirmació es desprèn d’un estudi realitzat per LALIGA i PUMA per a analitzar la situació dels nens que ho practiquen.
El sondeig, realitzat entre 1.281 adults amb fills, revela, d’una banda, que gairebé tres de cada quatre pares que tenen almenys un fill jugant al futbol destaquen el paper d’aquest esport en la transmissió de valors positius, però, al mateix temps, que més del 45% reconeix que les situacions d’odi en aquest context són freqüents.
Per a respondre a aquesta problemàtica i afavorir un ambient de respecte i lliure d’odi, PUMA i LALIGA VS han impulsat el projecte ‘Aquí es juga a jugar’. La iniciativa va ser presentada ahir de la mà de Jorge de la Vega, director general de Negoci de LALIGA; Esteve Planas, Managing Director Southern Europe de PUMA, Dolores Galindo, presidenta de Dracs de Llavapeus; i Pilar Cancela, secretària d’Estat de Migracions.
El projecte inclou equipament exclusiu PUMA i LALIGA VS; adscripció a la plataforma Futura Afició de Fundació LALIGA; clínics o sessions amb experts en preparació física, tàctica i valors esportius; accés a formacions per a nens i pares amb professionals de LALIGA i Puma sobre inclusió, respecte i desenvolupament esportiu; i accés a jugadors professionals i ambaixadors de Puma i LALIGA, amb trobades, entrenaments i xerrades amb ells.
Els clubs que gaudiran d’aquests avantatges són C.D.E Amistat Alcorcón (Madrid), C.D.E La Plata (Madrid), Bufalá CF (Barcelona), C.D. Valdefierro (Saragossa), O.S. Sant Vicent (Biscaia), C.D. Thader Alacant (Alacant). Tots ells, al costat de Dracs de Llavapeus (Madrid), que exercirà com a amfitrió i reflex a l’ésser un model a seguir en matèria d’inclusió, diversitat i respecte. S’espera que, durant els pròxims anys, més clubs puguin adherir-se a la iniciativa i gaudir dels mateixos avantatges.
SAMARRETA
Per a representar la càrrega de pressió que suporten molts joves en el futbol basi, LALIGA VS i PUMA han materialitzat el gran símbol d’aquesta iniciativa, la samarreta més pesada del món. Una samarreta que pesa 21 quilos i que busca treure a la palestra la pressió que els nois sofreixen i a la qual es veuen sotmesos, a vegades fins i tot per l’entorn. Prova d’això és que el 57% dels pares amb fills jugant a futbol detecten insults i baralles entre adults, alguna cosa que sens dubte redunda en els propis joves.
Els impulsors del projecte assenyalen que aquesta aliança suposa “un pas decisiu per a totes dues entitats. PUMA reforça el seu compromís cultural i social, demostrant un activisme real que connecta amb la comunitat. LALIGA VS, per part seva, continua amb el seu propòsit d’acabar amb l’odi dins i fora dels terrenys de joc. En aquest cas, amplia la seva àrea d’actuació fins als camps de futbol basi, consolidant-se com a motor de canvi i creant un espai clau per a l’educació i el desenvolupament de milers de famílies”.