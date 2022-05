LaLiga va ingressar 3.818 milions en la temporada més complicada per la Covid

L’Informe Econòmic de LaLiga corresponent a l’última temporada finalitzada 2020/21 mostra per primera vegada en els últims anys pèrdues d’ingressos, coincidint amb la fase més aguda de la pandèmia, però reflecteix al seu torn la solidesa financera de la competició i la responsabilitat dels Clubs, la qual cosa ha evitat un major impacte, i que servirà a més per a una sòlida recuperació en les pròximes temporades.

Els clubs de LaLiga van aconseguir en el seu conjunt uns ingressos totals de 3.818 milions d’euros en la temporada 20/21, un 24,1% menys que les 19/20, sent les caigudes en les partides de ‘Matchday’ (-53%) i preu de venda per traspassos de jugadors (-52%), les que més han afectat els ingressos.

Es tracta, en tot cas, d’un import substancialment inferior al pronosticat per PwC per a LaLiga (Informe de previsions covid de gener de 2021), i una reducció més suau en termes relatius que l’experimentada pel conjunt del futbol professional europeu. Segons la UEFA, el minvament de facturació ordinària ha ascendit a 7.000 milions d’euros en les dues temporades amb covid. Incloent els ingressos per traspassos de jugadors, l’erosió d’ingressos totals en el conjunt del futbol professional europeu ascendeix a més de 10.000 milions d’euros.

En l’agregat de LaLiga, existeix un únic club d’especial rellevància que concentra el 58% de les pèrdues a nivell de EBIT, un 56% de les pèrdues en termes de resultat net (RN) i un 26% del deute financer brut (DFB). Però, del total de pèrdua registrades per aquesta entitat, aproximadament el 50% es corresponen amb convencions comptables associades al sanejament extraordinari del seu balanç, sense impacte financer immediat.

Sense bé és cert que hi ha un 71% de clubs amb RN negatiu, també ho és que la majoria dels clubs té un Ebitda positiu (62% d’ells) i que, en els pitjors moments de la crisi, han reduït el seu nivell de DFB en la temporada (55% dels clubs).

Com és habitual, dins de les despeses totals agregats de la competició, la principal partida és el cost del personal esportiu (46%), seguit de l’amortització de jugadors (16%). No obstant això, per primera vegada les despeses s’han reduït un -5,4%, símptoma de l’esforç operatiu realitzat pels clubs en la seva majoria, destacant l’amortització de jugadors (-6,6%) i el descens en altres despeses operatives (-13,4%).

A més de la contenció en el nivell de despesa corrent, cal subratllar l’eficaç activació d’un estabilitzador automàtic, derivat del Control Econòmic de LaLiga: en un context de menor nivell de desinversions associades al traspàs de jugadors (vendes), s’ha frenat igualment el nivell d’inversions escomeses en plantilla esportiva (fitxatges), preservant el balanç dels clubs.

Ara bé, a nivell de resultats l’efecte no és simètric: les menors vendes impacten de manera directa i immediata desfavorablement sobre els resultats de la temporada, mentre que les compres només ho faran gradualment en els pròxims anys per les amortitzacions. Però en termes de consum de liquiditat i de pressió sobre l’endeutament, és a dir, de caixa, l’equilibri s’ha deixat sentir ja de forma molt positiva.

Quant al grau de capitalització, els accionistes dels clubs han demostrat un fort compromís subscrivint ampliacions de capital per uns 215 M€. Sense considerar l’impacte negatiu associat a l’empitjorament patrimonial de la referida entitat (amb patrimoni net d’uns -450 milions d’euros), el Equity Ràtio agregat de LaLiga se situaria en el 28,8%, un nivell relatiu més que notable.

Aquests resultats impliquen haver retrocedit, puntual i excepcionalment, a nivells de fa uns cinc o sis anys, a causa de contingències com el tancament dels estadis al públic, la concentració i reprogramació de les graelles televisives (amb la consegüent incidència sobre la facturació provinent de les mateixes), la disminució de la capacitat de la inversió comercial dels patrocinadors i publicistes, i, finalment, la contracció generalitzada del mercat europeu de traspassos de jugadors.

No obstant això, durant la temporada 2020/21 LaLiga ha promogut diversos acords transformacionals (alguns formalitzats en la T 21/22 en curs) que permeten al futbol professional espanyol avançar de cop el que orgànicament només hagués estat possible en 20-30 anys, afavorint un millor posicionament competitiu. Se sentin així les bases per al major creixement i rendibilitat en un context de negoci futur diferent al tradicional.

En aquest sentit poden destacar-se iniciatives estratègiques disruptives com el Pla Impuls, LaLiga Tech, les ampliacions de les joint ventures internacionals, les reeixides vendes de drets audiovisuals en el mercat nacional i estranger, així com la signatura d’importants acords de patrocini durant la pandèmia.

En concret, gràcies a l’acord estratègic i de equity subscrit amb CVC, així com el compromís demostrat pels accionistes dels clubs (substanciat en les ampliacions de capital subscrites), en la temporada 21/22 la injecció extraordinària de recursos permetrà absorbir pèrdues incrementals (pel major nivell de despesa recuperable) respecte a la situació que hauria ocorregut en absència del Pla Impuls. Això suposarà accelerar l’inici de la recuperació a curt termini i un major potencial de negoci a llarg termini.

Les perspectives per a la 21/22 en curs és que serà l’exercici d’inici de la recuperació, on es tornarà a superar la barrera dels 4.000 milions d’ingressos, així com una previsió d’increment del +180% en el Ebitda i d’un +66% tant en termes de EBIT com de RN.

En definitiva, el futbol professional espanyol ha superat la fase més aguda la de crisi ocasionada per la covid-19, i ho ha fet substancialment millor que altres competicions de referència en termes d’impacte sobre els ingressos i els resultats, malgrat els importants ajustos esdevinguts de manera puntual, especialment en l’última T 20-21 finalitzada. Això ha permès el manteniment dels nivells d’endeutament brut en la temporada, situant-se en nivells raonables, sense tensions de liquiditat i eludint dificultats sobrevingudes de solvència financera a nivell agregat.

L’elevada resiliència evidenciada a nivell economicofinancer posa de manifest el treball proactiu realitzat per LaLiga en la gestió de la crisi amb els operadors audiovisuals, així com el valor de la marca LaLiga en general i dels clubs en particular per als agents econòmics que es projecten comercialment al mercat a través del futbol professional espanyol.