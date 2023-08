LALIGA va generar 2.000 milions d’euros la temporada passada

La Comissió Delegada de LALIGA ha aprovat el seu balanç de l’última temporada de futbol, en la qual va aconseguir una xifra de negoci de gairebé 2.000 milions d’euros i en la qual va obtenir 12,1 milions d’euros de beneficis.

Segons va informar en un comunicat, LALIGA ha collit en la temporada 22/23 en els seus comptes anuals consolidats un increment dels seus fons propis, caixa, ingressos per la comercialització de drets audiovisuals i gestió comercial, d’acord amb els comptes anuals consolidats aprovats per unanimitat en la Comissió Delegada de LALIGA i en el Consell d’Administració de LALIGA Group International, les quals seran elevades pròximament per a aprovació final en l’Assemblea General de LALIGA.

Les xifres que mostren els comptes anuals consolidats de LALIGA a nivell econòmic i de gestió han aconseguit els 12,1 milions d’euros de beneficis i uns fons propis de 59,1 milions.

LALIGA va explicar que els comptes del Grup LALIGA es refereixen a tota l’activitat del Grup i les seves societats dependents. És a dir, inclou les activitats comercials de les filials nacionals i internacionals de LALIGA i les seves diferents línies d’activitat com LALIGA Business School, LALIGA Academy, el projecte Legends, l’activitat de llicències i patrocinis i l’activitat de desenvolupament tecnològic.

Durant la temporada 22/23, l’import net de la xifra de negoci del Grup LALIGA va ascendir a gairebé 2.000 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement de 55,3 milions respecte a la temporada anterior.

A nivell comercial, cal destacar que l’activitat de patrocinis i llicències dins del Grup consolidat LALIGA íntegrament ha facturat un total de 150,2 milions d’euros, presentant un increment de 18,5 milions respecte a l’exercici anterior, gràcies a l’obtenció de nous patrocinadors en nous sectors i territoris, la qual cosa consolida l’estratègia de creixement marcada anys enrere, especialment en l’àmbit internacional.

Respecte als drets audiovisuals, el Grup consolidat de LALIGA tanca la temporada 22/23 amb una facturació total de 1.827 milions d’euros i de nou manifesta un creixement de 38,8 milions. A més, va destacar sobre aquestes xifres que sempre aplica “el criteri de repartir els màxims diners possibles entre els seus associats”.