LaLiga, única acusació present pels insults a Vinicius a Mestalla

Dos dels tres imputats pels insults racistes a Vinicius Jr. en l’estadi del València després de la denúncia de LALIGA van declarar en el jutjat sobre aquests fets. Tots dos van admetre davant la jutgessa que van realitzar gestos que es podien interpretar com a racistes cap al futbolista brasiler, si bé no hi havia motivació que justifiqués l’acusació de delicte d’odi que sostenen tant LALIGA, que va presentar la denúncia i qui exerceix com a acusació particular en aquesta causa, com la Fiscalia.

Durant la jornada no va haver-hi cap representant legal del Reial Madrid, per la qual cosa, malgrat la seva anunciada personació en la causa, no va comptar amb cap advocat ahir en el jutjat. Tampoc va ser present físicament l’RFEF, que va demanar assistir a la mateixa per videoconferència, però a causa de problemes tècnics, va haver de ser l’advocat de LaLiga qui li va facilitar l’escolta de la vista.

Les declaracions celebrades ahir responien a la denúncia de LaLiga pels fets succeïts a l’interior de Mestalla contra el jugador del Reial Madrid, sobre la qual la patronal va realitzar una ampliació de la mateixa la setmana passada per a incloure els incidents que van tenir lloc també als voltants de l’estadi. Una acció que no van dur a terme ni el Reial Madrid, ni la pròpia Fiscalia, ni tampoc l’RFEF.

Serà el pròxim 27 de juny quan tingui lloc la declaració per videoconferència de Vinicius Jr., que ho farà per videoconferència, moment en el qual se li oferirà la possibilitat de formar part del procés com perjudicat. El dia anterior també prestaran declaració els membres de la seguretat de Mestalla que controlaven la graderia d’animació en el partit davant el Reial Madrid.

Caldrà esperar set dies per a comprovar si LaLiga sent estant sola en aquest procés que tant de renou va aixecar en totes les esferes de l’escena polític, social i esportiva d’Espanya, però que, finalment, només ha portat endavant per la via judicial la patronal, emprenent, segons assenyalen fonts pròximes al procés, l’únic camí amb impacte real sobre qui exerceixen aquest tipus de violència; ja que consideren que seran les multes, les possibles penes de presó, o les sancions als clubs, les que realitzaran la labor exemplificadora perquè totes les parts implicades entenguin que l’odi no té cabuda en l’esport.

Per part seva, el València CF, que ja inici va col·laborar amb la Policia en la identicación dels investigats, va expedientar i va expulsar per a tota la vida als tres aficionats, haurà d’esperar que es resolgui el recurs interposat pels advocats d’aquests sobre aquesta decisió perquè argumenten que l’expedient es va resoldre sense donar-los temps a presentar al·legacions.