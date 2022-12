LaLiga torna avui després de gairebé dos mesos d’aturada pel Mundial

LaLiga torna a arrencar avui els seus motors després de l’aturada obligada de gairebé dos mesos pel Mundial de Qatar, en què han participat 81 jugadors de la competició, una de les xifres més altes de les grans lligues europees, amb una contribució decisiva. De fet, a les semifinals i a la final, a les quals LaLiga va aportar 23 i 16 jugadors respectivament, més que cap altra, va destacar la presència de futbolistes de la competició domèstica a la selecció argentina, que es va emportar finalment la copa del món.

Aquest retorn tan esperat de LaLiga comportarà la disputa de partits al llarg d’aquestes festes nadalenques, amb partits aquest darrer cap de setmana del 2022, fins i tot el dia de Cap d’Any, i el primer del 2023, coincidint amb la festivitat de Reis. Un pla “immillorable” perquè les famílies i els nens i nenes puguin acudir als estadis junts per gaudir del millor espectacle de futbol del món.

I per promocionar aquesta volta del futbol domèstic, en una època molt especial per als més petits de la casa, LaLiga ha volgut fer-los una picada d’ullet amb un nou espot publicitari. La campanya ‘Torna’ està protagonitzada per futbolistes i llegendes de LaLiga com Pau Torres, Iñaki Williams, Iker Casillas o Gaizka Mendieta. Recorrent a l’ús de fotos reals de la infància d’aquests futbolistes que es tornen animades, i on se’ls aplica la tècnica de lipsync, sincronitzant els seus moviments amb la cançó creada per a l’anunci, amb què es vol transmetre “l’emoció que sentien i senten els més petits per jugar a futbol, somiant arribar a jugar algun dia a LaLiga Santander”. I és que, amb aquesta iniciativa nadalenca, LaLiga ha volgut convidar els aficionats a “recuperar la il·lusió per tornar a jugar com ho fèiem quan érem nens”.

FUTBOL SENSE ATURADES

La jornada 15 de LaLiga donarà el tret de sortida al futbol, ja sense aturades fins al final del campionat, avui dijous 29 de desembre a les 17.00 hores amb un duel entre dos clubs a l’alça abans de l’aturada pel Mundial: Girona-Rayo Vallecano. Més tard, a les 19.15 hores, partit d’alt nivell entre el Real Betis i l’Athletic Club, dos dels clubs cridats a estar a Europa aquest any. La jornada tancarà la quota de partits avui amb l’Atlètic de Madrid-Elx, en què els matalassers volen tornar a recuperar sensacions després de més de dos mesos sense conèixer la victòria a la competició, mentre que l’equip il·licità dirigit pel nou entrenador Pablo Machín intentarà revertir la situació classificatòria de l’equip, que encara no ha aconseguit guanyar des que va començar el campionat.

Demà, 30 de desembre, serà el torn del Getafe-Mallorca (17.00h); Celta-Sevilla (19.15h); Cadis-Almeria (19.15h) i el partit entre el Real Valladolid i el Reial Madrid (21.30h). Aquesta jornada es clourà el darrer dia de l’any, 31 de desembre, amb la disputa del partit del líder, el Barça, que s’enfrontarà a l’Espanyol, al derbi de Barcelona, a les 14.00h; el duel de la part alta entre la Reial Societat i l’Osasuna, i el Vila-real-València, tots dos a les 16.15 h, que seran els partits que tancaran un 2022 ple de futbol i emocions.