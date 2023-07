LaLiga Tech i Wimbledon s’alien per combatre la pirateria durant el campionat de tenis

LaLiga Tech, filial de solucions tecnològiques de LaLiga, ha informat aquest dissabte que ha subscrit un acord amb el Campionat de Wimbledon per enfortir la seva capacitat de lluita contra la pirateria i eliminar ràpidament les transmissions il·legals del torneig internacional de tenis.

Segons ha explicat la companyia, els serveis de protecció consisteixen en un monitoratge “continu” de la xarxa, així com l’eliminació de contingut piratejat relacionat amb els partits retransmesos d’aquest torneig de Grand Slam. Aquest control es realitza a tots els motors de cerca, les xarxes socials, mercats en línia, serveis d’IPTV o aplicacions des de qualsevol ubicació.

Amb una audiència mundial que arriba a més de 80 milions de persones, Wimbledon és un dels esdeveniments més destacats del calendari esportiu mundial, de manera que “protegir els seus partits del consum il·legal és un desafiament clau per salvaguardar el prestigi de l’esdeveniment i el valor de els drets de transmissió”.

“Content Protection de LaLiga aborda la pirateria en línia escanejant tots els canals on es distribueix o promou contingut il·legal, eliminant-lo i recopilant proves per agilitzar els procediments per evitar-ho. Els seus equips experts d’analistes amb seu a laboratoris de tot el món treballen en col·laboració amb les plataformes de distribució i xarxes socials més grans del món per garantir que el contingut il·legal s’elimini immediatament”, van explicar des de la LaLiga Tech.

En aquest sentit, el cap de Transmissió, Producció i Drets de Mitjans de l’All England Club, Paul Davies, creu que la solució global avançada de LaLiga Tech per monitorar i eliminar ràpidament les transmissions il·legals d’aquest torneig de Grand Slam s’ha executat amb “gran èxit” al llarg del campionat i a falta de la gran final, que es disputa aquest diumenge entre l’espanyol Carlos Alcaraz i el serbi Novak Djokovic.