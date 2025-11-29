LALIGA ha conclòs amb èxit el procés de comercialització dels drets residencials/llar de LALIGA EA SPORTS a Espanya per al cicle 2027/28-2031/32, aconseguint un valor total de més de 5.250 milions d’euros. Aquest resultat suposa un increment total del 6% respecte al cicle anterior (2022-2027), que se situava en 4.950 milions d’euros, renovant Telefónica i Dazn l’adjudicació de 5 partits per jornada cada operador durant cinc anys addicionals.
El valor total dels drets audiovisuals domèstics de LALIGA ascendirà a 6.135 milions d’euros en el cicle 2027/28-2031/32, la qual cosa suposa un creixement del 9% respecte al període anterior. Aquest avanç se sustenta en el notable rendiment de totes les categories addicionals als ja citats drets residencials: 30% en el segment HORECA, que passa de 500 a prop de 650 milions d’euros; un creixement del 40% en LALIGA HYPERMOTION, que eleva el seu valor de 125 al voltant de 175 milions; i més de 60 milions derivats dels drets en obert i els resums i clips de vídeo, consolidant així la trajectòria de sostenibilitat i expansió del model de comercialització de LALIGA.
En paraules de Javier Tebas, president de LALIGA: “En un context nacional i internacional complex, haver assegurat un creixement en conjunt d’un 9%, que suposa més de 500 milions que el cicle anterior, és una excel·lent notícia per a la sostenibilitat econòmica dels nostres Clubs i per al futur del futbol professional espanyol, que obtindrà un ingrés pels drets domèstics superior als 6.135 milions d’euros. En un moment en el qual moltes lligues estan perdent valor, que LALIGA continuï creixent i abast màxims històrics és especialment rellevant. Aquest resultat reflecteix la solidesa del nostre producte i la confiança dels operadors, impulsada en gran manera per la nostra lluita decidida contra la pirateria, que ha permès augmentar el nombre d’usuaris dels operadors, i per l’esforç dels Clubs en la millora contínua dels continguts audiovisuals, oferint la millor experiència possible a l’aficionat”.
Telefónica i DAZN es consoliden com a socis estratègics d’alt valor per a LALIGA gràcies a més a la seva cobertura i programació de màxima qualitat, que han impulsat de manera decisiva les audiències i l’assistència en les últimes temporades. La seva aposta per la innovació i per adaptar-se als nous hàbits de consum permet a LALIGA continuar ampliant el seu abast entre públics actuals i nous. A més, el marc de comercialització a cinc anys aporta estabilitat i certitud, afavorint la planificació i inversió a llarg termini dels operadors i reforçant la sostenibilitat dels Clubs. LALIGA els agraeix a tots dos operadors la seva aposta renovada com per un producte prèmium de referència en el seu catàleg, també a DAZN més enllà d’Espanya, com a soci estratègic en nombrosos mercats internacionals a tot el món.
Segons va indicar, l’èxit del procés de comercialització respon a una estratègia sostinguda en tres pilars: la millora constant del producte audiovisual, que gràcies a la inversió tecnològica i a la implicació dels clubs ofereix un contingut cada vegada més atractiu; la lluita integral contra el frau audiovisual, que ha protegit els ingressos i reforçat la credibilitat de l’ecosistema audiovisual espanyol; i l’anticipació al nou context de la UEFA, que va permetre avançar el fet de tendir i evitar els efectes negatius que sí que han sofert altres competicions. Aquesta combinació d’innovació, protecció del mercat i visió estratègica ha consolidat el lideratge de LALIGA en un entorn altament competitiu.