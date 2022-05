LaLiga supera els 120 milions en patrocinadors

LaLiga continua reforçant la seva activitat comercial a través de patrocinis nacionals i internacionals. Així, acaba de renovar el seu acord amb la multinacional índia de pneumàtics agrícoles i industrials BKT que porta lligat a aquesta competició des de 2019 i que després d’aquesta última signatura el continuarà fent com a soci global oficial fins a la temporada 2024-2025.

Aquesta última operació confirma l’èxit de l’estratègia de captació de patrocinadors de LaLiga que ja va aconseguir fa uns mesos la incorporació de 16 noves marques com la renovació de Santander com Title Sponsor i d’ensenyes com Microsoft, Burger King, LG, Herbalife Iqoniq o Hollywood Bets, entre altres, que aportaran un total de 45 milions d’euros de nou negoci.

A més, aquesta temporada destaca també el suport dels patrocinadors al projecte eLiga, d’esports ‘en línia’, amb la incorporació de set marques nacionals i internacionals com PlayStation, Verizon, HeroFinder i altres.

Més facturació de patrocinis

L’estratègia de captació de patrocinadors duta a terme per LaLiga aconseguirà enguany augmentar en un 20% la facturació de l’àrea comercial en comparació amb la temporada anterior, la qual cosa suposarà superar els 120 milions d’euros, gràcies a, entre altres operacions, a la continuïtat de companyies com El Corte Inglés, Marquès de l’Atri i Allianz. Això situa a la competició amb una cartera de patrocinadors que arriba a les 50 signatures, enfront de les a penes vuit amb les quals comptava fa una dècada.

Part d’aquest èxit és la internacionalització d’aquesta activitat comercial que reforça la imatge del futbol espanyol més enllà de les nostres fronteres. Als Estats Units, per exemple, on se centra bona part del seu esforç comercial, compta amb el tequila Camarena, Herbalife, PointsBet o la plataforma de continguts esportius Fanatiz.

A Llatinoamèrica són sponsors de LaLiga Sportium, Pepsi, Schell o Total, mentre que, a la Xina, entre els seus patrocinadors actuals es troben el Celler Marquès de l’Atri, propietat de grup xinès Changyu Pioneer Wine, l’operadora Xina Mobile, la cadena de casinos M88 Mansion o la plataforma de joc en línia Dream 11.